مدارس خاصة ترصد «حضوراً وهمياً» لطلاب «التعليم عن بُعد»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

حذرت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية من عدم التزام طلبة بحضور حصص التعليم عن بعد، مؤكدة ضرورة تسجيل الطلبة حضورهم اليومي في النظام الإلكتروني عن بعد، من خلال كتابة الاسم في خانة الرسائل في كل حصة، وإجاباتهم عن أسئلة المعلمين وتفاعلهم معهم أثناء الحصة، وإلا سيتم اعتبار الطالب غائباً ومخالفاً للأنظمة التعليمية.

وأوضحت مدارس أنها رصدت تسجيل بعض الطلبة حضورهم بداية الحصة، وكتابة أسمائهم في خانة الرسائل (أنا حاضر)، وتغيبهم لاحقاً عن الدرس بشكل كامل، ما يعد «حضوراً وهمياً».

وقالت مشرفة قسم التأسيسي بمدرسة خاصة في رأس الخيمة، منى سالم، إن بعض الطلبة يسجلون حضورهم في الحصة الدراسية عن بعد، بتسجيل أسمائهم في خانة الرسائل لإثبات حضورهم أثناء الحصة الدراسية، لكن في الواقع يتبين للمعلمين أنهم غير حاضرين أمام الأجهزة الذكية، خصوصاً عندما يسأل المعلم الطالب فلا يسمع صوته ولا يرى صورته على الشاشة.

وأوضحت أن المدرسة قامت بإبلاغ جميع الطلبة بأنه في حال تعذر على المعلم سماع صوت الطالب عند سؤاله أو عدم ظهور صورته على الشاشة، فإنه سيتم تسجيله غائباً عن الحصة، وسيؤثر ذلك في درجاته بنهاية الفصل الدراسي.

وأضافت أنه يسمح لكل طالب بالانصراف مدة لا تزيد على ثلاث دقائق في اليوم لقضاء حاجته أو شرب الماء، وذلك بإذن مسبق مع معلم المادة، وفي حال استمر غيابه فترة طويلة سيتم اعتباره غائباً وغير ملتزم بلائحة السلوك الطلابي.

وأفاد مسؤول قسم الثانوي بمدرسة خاصة في إمارة أم القيوين، وليد السيد، بأن بعض الطلبة يعتقدون أن التعلم عن بعد يعفيهم من الحضور والغياب في كل حصة دراسية، متابعاً أن المدرسة تركت آلية تسجيل حضور وغياب الطلبة للمعلمين، حيث اختار بعض المعلمين تسجيل الحضور والغياب أثناء الحصة من خلال المناداة على الطالب ورؤيته مباشرة، فيما ألزم البعض الآخر الطلبة بكتابة أسمائهم في خانة الرسائل النصية في النظام الإلكتروني قبل بداية الحصة، والتفاعل مع المعلم أثناء الحصة لإثبات حضوره.

وذكر مدير مدرسة خاصة في عجمان تطبق المنهاج الأميركي، رفض ذكر اسمه، أن المدرسة طبقت نظام سؤال لكل طالب في الحصة عن بعد، من أجل التأكد من حضوره الحصة الدراسية، لافتاً إلى أنه لا يشترط على الطلبة فتح الكاميرا أثناء الحصة ـ لكن يشترط عليهم الرد على أسئلة المعلمين والتفاعل معهم للتأكد من حضورهم الحصة الدراسية.

وأضاف أن تسجيل الحضور والغياب للطلبة مُلزم لجميع المعلمين وفق الآلية التي يرونها مناسبة، لأنه يظهر سلوكيات الطلبة ومدى التزامهم بالدوام الدراسي عن بعد.

تسجيل الحضور والغياب

أكد مسؤول قسم الثانوي بمدرسة خاصة في إمارة أم القيوين، وليد السيد، أن تسجيل الحضور والغياب للطلبة «عن بعد» مهم، لتحديد مدى التزام الطلبة بالحصة الدراسية، حيث إن وقت الحصة ضيق، ولا يسمح للمعلمين بتكرار الشرح للطلبة غير الملتزمين.

وأشار السيد إلى أنه يجب على الطلبة الالتزام بشكل كامل بحضور الحصة الدراسية، والانتباه لشرح المعلمين، لأن غيابهم عن الحصة سيؤثر في مستواهم الدراسي.

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