في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن يوم الثاني من أكتوبر المقبل، آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح لجائزة القائد المؤسس، بدلاً من 20 سبتمبر الجاري، حتى يتسنى لمن لم يتقدموا للجائزة متسع من الوقت لتقديم طلباتهم. وتضم الجائزة 13 فئة، وتسعة أوسمة للتميز على مستوى ديوان الوزارة، و24 وساماً. وتسعى الوزارة من خلال الجائزة إلى ترسيخ فكر ورؤية القائد المؤسس لدى منتسبيها من طلبة وهيئات تعليمية وإدارية، ليكون ذلك سلوكاً ومنهاجاً للعمل الجاد المحقق للأهداف المنشودة.

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