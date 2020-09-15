«التربية» تفتتح أكاديمية العلوم والسلامة الغذائية في 4 مدارس

المصدر: أمين الجمال ■دبي

افتتحت وزارة التربية والتعليم، أخيراً، أكاديمية العلوم والسلامة الغذائية في أربع مدارس هي مدرسة السّمالية للذكور ومدرسة السمحة للإناث ومدرسة موسى بن نصير للتعليم الأساسي ذكور، والظيت للتعليم الأساسي إناث، في كل من أبوظبي ورأس الخيمة، بهدف تمكين الطلبة في العديد من المجالات التخصصية المرتبطة بشكل وثيق مع أجندة الدولة وخططها لاستشراف المستقبل، وتستهدف الأكاديمية استقطاب 500 طالب وطالبة خلال الأعوام المقبلة.

وأفادت الوزارة في تصريحات صحافية، بأن الطلبة المنتسبين للأكاديمية، يدرسون إلى جانب دراستهم «المسار العام»، العلوم الأساسية المرتبطة بالغذاء والتغذية، التي تساعدهم في فهم كيفية ارتباط العناصر المختلفة مع بعضها بعضاً، والعمليات المعنية بإنتاج الغذاء، التي تساعد على تطوير منتجات جديدة ومتميزة.

وأوضحت الوزارة أن الأكاديمية تدمج المعرفة النظرية مع المهارات العملية، إذ يتعلم الطلبة استخدام المهارات التقنية من خلال التقييم الحسي، وتطبيق التجارب في المختبرات، كما تتاح لهم الفرصة لكي يختبروا بيئة العمل من خلال التدريب في مؤسسات وطنية، بحيث تتيح للطلبة دراسة مكثفة في العلوم الخاصة بالغذاء والتغذية، إلى جانب العمليات والهندسة المعنية بإنتاج الغذاء، التي تساعدهم على تطوير منتجات جديدة وخلاقة.

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