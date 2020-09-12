4 طلبة يطورون طريقة ذكية للتحكمفي الأجهزة الإلكترونية

المصدر: إعداد: أمين الجمال

طوّر أربعة طلبة في جامعة دبي طريقة ذكية للتحكم في الأجهزة الذكية والإلكترونية بالمنزل، وطبقوها على «الثلاجة الذكية»، حيث يمكن التعرف إلى محتوياتها باستخدام تقنية المساعد الصوتي «أليكسا»، بهدف مساعدة أصحاب الهمم «المكفوفين» في استخدام هذه الأجهزة.

وقال الطالب غيث بيطار لـ«الإمارات اليوم»، إن «الابتكار اعتمد على إضافة خاصية التحكم في المنتجات المحفوظة بالثلاجة، لمعرفة كميات هذه المنتجات، وذلك عن طريق قارئ شفرات يتم تزويده بجهاز (أليكسا) وهو مساعد صوتي للتحكم في الأجهزة الذكية والإلكترونية بالمنزل».

وذكر أنه تمكن مع زميلاته عائشة أحمد، ومريم محمد، وأسماء الهاشمي، من إنجاز المشروع خلال أربعة أشهر، وأجروا عليه تجارب أسفرت عن نتائج جيدة، مشيراً إلى أنهم في مرحلة حصول المشروع على براءة الاختراع.

واستخدم الفريق تقنية قارئ تحديد الترددات اللاسلكية لبناء قاعدة بياناتهم وكذلك لقراءة الأسماء والأصناف المتوافرة في الثلاجة، وأنشأوا موقعاً رقمياً وتطبيقاً لتتبع الطلبات التي يطلبها المستخدمون من خلال أوامر صوتية وإنشاء رسائل إلكترونية تلقائية.

من جانبه، قال رئيس الجامعة، الدكتور عيسى البستكي، إن الهدف الرئيس للجامعة إعداد جيل المستقبل لحياتهم المهنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق، مشيراً إلى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يركزون على تعليم الطلبة كيفية تسويق أفكارهم، وليس فقط إكمال مشاريعهم أو مهامهم الجامعية.

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