في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أجازت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لإدارات المدارس الخاصة في الإمارة السماح لمساعدي التعلم بمرافقة معالجي النطق واللغة والمعالجين المهنيين والسلوكيين للطلبة من «أصحاب الهمم»، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأفادت الهيئة في ردها على أسئلة ذوي طلبة على موقعها الإلكتروني، بأن الطلبة الذين يعانون إعاقات جسدية تمنعهم من الاعتماد على أنفسهم يمكنهم تلقي الدعم من مربياتهم، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء لوازم الوقاية الشخصية ونتيجة فحص «PCR».

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