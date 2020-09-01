بالفيديو.. الحمادي يعلن حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من "كورونا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي تطوير حزمة من الإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها داخل وخارج المؤسسات التعليمية لحماية الطلاب بداية من المنزل ومروراً بتواجدهم في الحافلات وصولاً إلى المدرسة وحتى عودتهم آمنين إلى منازلهم.

حسين الحمادي: تم تطوير حزمة من الإجراءات الوقائية المتكاملة التي يتم اتباعها داخل وخارج المؤسسات التعليمية لحماية الطلاب، بدءاً من المنزل، ومروراً بتواجدهم في الحافلات، وصولاً إلى المدرسة وحتى عودتهم آمنين إلى منازلهم. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/aARGS7fX4l — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 1, 2020

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