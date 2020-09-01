بالفيديو.. الحمادي يعلن حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من "كورونا"

وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلن وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي تطوير حزمة من الإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها داخل وخارج المؤسسات التعليمية لحماية الطلاب بداية من المنزل ومروراً بتواجدهم في الحافلات وصولاً إلى المدرسة وحتى عودتهم آمنين إلى منازلهم.

 

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