«التربية» تطبق إجراءات مشدّدة لتسليم الكتب

المصدر: أمين الجمال - دبي

تطبق وزارة التربية والتعليم إجراءات عدة مشدّدة لتسليم الكتب المدرسية للطلبة، للحفاظ على سلامتهم ضد فيروس «كوفيد-19»، ضمن بروتوكولات وإجراءات تشغيل المنشآت التعليمية التي اعتمدتها، أخيراً، معلنة عن انتهائها من طباعة ثمانية ملايين و600 ألف كتاب للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري.

وقال وكيل الوزارة، المهندس عبدالرحمن الحمادي، في تصريحات صحافية، أمس، إن الوزارة وضعت خطوات عدة لتسليم الكتب للطلبة، تبدأ بتعقيم الكتب في المطبعة، وبعد ذلك يتم وضعها في مغلف يتم تعقيمه مسبقاً، ثم تعقيمها بعد وضعها في المغلف، ويتم تسليمها للمدارس التي تقوم بدورها بتسليم الكتب للطلبة المنتظمين في الدوام المدرسي، ويأتي ذلك تماشياً مع حرص الوزارة على سلامة الطلبة ومراعاة أعلى المعايير الصحية الكفيلة بالحفاظ على وقايتهم من الإصابة بالعدوى، وبالنسبة للطلبة الذين يدرسون عن بُعد تقوم إدارات المدارس بالتواصل مع أولياء أمورهم لتسليمهم الكتب.

وأكد حرص الوزارة على تطبيق كل البروتوكولات الصحية المعتمدة للحفاظ على سلامة كل أعضاء المجتمع التربوي، إذ راعت الوزارة الاشتراطات الصحية كافة خلال شروعها بالاستعدادات اللازمة لانطلاق الفصل الأول للعام الدراسي.

إجراءات استخدام مصادر التعلم

حدّد دليل «البروتوكولات والإجراءات لتشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة»، الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، إجراءات توضح استخدام مصادر التعلم في المنشآت التعليمية، أبرزها ضرورة تقييد استخدام الكتب المصنوعة من مواد يصعب تنظيفها، وتشجيع المنشآت التعليمية على تغليف الكتب لسهولة تنظيفها وتعقيمها، وتعقيم وتجهيز غرف مصادر التعلم بعد كل زيارة من قبل الطلبة، مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات والمحافظة على التباعد الجسدي بحد أدنى مسافة تباعد 1.5 متر بين كل طالبين داخل غرف المصادر.

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