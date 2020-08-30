«التعليم والمعرفة» تؤكد جاهزية المدارس الخاصة لاستقبال الطلبة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، جاهزية المدارس الخاصة العاملة في الإمارة لاستقبال طلبة الصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الخامس، ابتداءً من اليوم، بعد اعتمادها أحد نماذج إعادة فتح المدارس، التي تلبي تطلعات أولياء الأمور وتفضيلاتهم.

وحدّدت الدائرة الأعراض الصحية المتعلقة بفيروس «كوفيد-19»، التي تمنع دخول الطلبة والمعلمين إلى المبنى المدرسي، لافتة إلى وجود آلية للتعامل مع حالات الإصابة بـ«كورونا» داخل المدرسة.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة أنه يجوز لجميع الأشخاص المرخص لهم الدخول إلى مبنى المدرسة إذا لم يكونوا يعانون الأعراض المتعلقة بالفيروس، لافتة إلى وجود ثمانية أعراض رئيسة، تشمل ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى (37.5 درجة مئوية) أو أكثر، والسعال، والشعور بالإعياء أو ألم في الجسم، وضيق التنفس، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف، والإسهال أو الغثيان، والصداع، وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

وأكدت ضرورة مطالبة المدارس أولياء الأمور بفحص درجة حرارة أطفالهم والتحقق من الأعراض قبل مغادرتهم المنزل، وإبقاء الأطفال الذين تظهر عليهم الأعراض، أو يشعرون بتوعك بشكل عام، في المنزل، إضافة إلى تحقق الموظفين من درجة حرارتهم، وعدم وجود الأعراض الأخرى قبل مغادرتهم منازلهم، مشيرة إلى إمكان الاستعانة بخدمة الطبيب الافتراضي، التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتقييم الأعراض، وتحديد ما إذا كان المطلوب للحالة هو المساعدة الطبية أو الفحص أو العلاج المنزلي.

وألزمت الدائرة المدارس بتوفير أماكن لغسل اليدين، أو التعقيم، في الأماكن الرئيسة، مثل نقاط الوصول إلى المدرسة، والملاعب، والمداخل، والفصول الدراسية، ومدخل المقصف المدرسي، وغيرها. وتجهيز أماكن غسل اليدين بالمواد اللازمة للنظافة، والمناديل المعقمة والمناشف الورقية ذات الاستخدام الواحد، إضافة إلى الملصقات الإرشادية التي تبين طرق غسل اليدين، وتجفيفهما، مشدّدة على ضرورة منع استخدام المجفف الهوائي نظراً لإمكان تدويره للهواء واحتمالية نقله الأمراض.

وشدّدت على إلزام كل مدرسة بإنشاء غرفة عزل، أو حجر طبي، في العيادة المدرسية. وتجهيزها وفقاً للمواصفات المعتمدة للاستخدام في حالات الاشتباه بإصابة أي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة، ووجود ممرض متخصص في العيادة المدرسية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحالات المشتبه فيها، وإبلاغ الجهات المختصة، مشيرة إلى ضرورة أن تكون غرفة الحجر الصحي جيدة التهوية، وأن يكون لها دورة مياه خاصة، مجهزة بمرحاض ومرافق غسل اليدين.

وأضافت: «في حال استخدام الغرفة لأكثر من شخص، يجب وضع الأسرة على بُعد مترين على الأقل عن بعضها بعضاً. وفي حال كانت المدرسة تستقبل الطلبة الذكور والإناث في الحلقتين الثانية والثالثة، فيجب توفير غرفتين للحجر الصحي، يلحق بكل منهما حمام خاص».

وكانت الدائرة أعلنت أن فريق الامتثال التابع لها أجرى زيارات ميدانية تشمل 205 مدارس خاصة، للوقوف على مدى جاهزيتها الفعلية لإعادة فتح أبوابها لإصدار الموافقات الفورية لإعادة فتح المدارس واستقبال الطلاب على مقاعد الدراسة، مع بداية العام الأكاديمي الجديد، لافتة إلى أن الفريق سيواصل دوره في إجراء زيارات ميدانية للمدارس الخاصة بشكلٍ دوري لتقييم المخاطر لعملياتها.

4 إجراءات

حدّدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أربعة إجراءات للتعامل مع حالات وقوع حادث مرتبط بـ«كوفيد-19» ووجود طالب يعاني الأعراض، تشمل إبلاغ المعلم قائد فريق الاستجابة في المدرسة، وتزويد الطالب بكمامة طبية (إذا كان قادراً على تحمل ارتدائها)، وتوجيه قائد الفريق المستجيب الأول لاستلام الطالب من الفصل الدراسي ونقله إلى غرفة الحجر الصحي، مع الحفاظ على المسافة الآمنة، والتأكد من عدم لمس الطالب للأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب والدرابزين، وتوجيه مشرف المرافق المدرسية لتنظيف وتطهير الفصل الدراسي بالكامل، وإبلاغ منسق حالات «كوفيد-19» للتواصل مع ولي أمر الطالب لاستلامه على الفور، واصطحابه إلى المنزل أو المستشفى، مشيرة إلى أن معايير عودة المصاب إلى المدرسة تتضمن الحصول على نتيجتين سلبيتين متتاليتين، إضافة إلى زوال الأعراض، أو إكمال 14 يوماً منذ أول نتيجة إيجابية.

منع استخدام المجفف الهوائي.. بسبب إمكانية تدويره للهواء واحتمالية نقله للأمراض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news