افتتاح أول مدرسة خاصة تقدم المنهاج الإسباني في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي ■أبوظبي

أضافت دائرة التعليم والمعرفة المنهاج الإسباني ضمن المناهج الدراسية المعتمدة في إمارة أبوظبي، وذلك بافتتاح أول مدرسة خاصة تقدم المنهاج الإسباني في الإمارة، والتي ستبدأ استقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد الأحد المقبل، وبذلك ترفع الدائرة عدد المناهج التعليمية في الإمارة إلى 15 منهاجاً.

وتفصيلاً، أعلنت المدرسة الإسبانية في أبوظبي عن بدء تقديم خدماتها في إمارة أبوظبي لطلبة رياض الأطفال حتى الصف الثاني للعام الأكاديمي 2021، مشيرة إلى أن جميع المعلمين ناطقون باللغة الإسبانية، فيما ستقدم المدرسة بجانب المنهاج الإسباني مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية.

وأشارت المدرسة إلى أن المنهاج الإسباني يركز على إتقان التحدث والفهم والقراءة والكتابة، حيث يتم مراجعة المناهج بانتظام للتأكد من مواكبته للأبحاث والأساليب الجديدة للتعليم والتعلم في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى اعتمادها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجديد نموذج الدوام الكامل، حيث سيحضر جميع الطلاب الفصول الدراسية لتلقي التعليم المباشر، مع الحفاظ الكامل على متطلبات دائرة التعليم والمعرفة الخاصة بسياسة العودة إلى المدرسة.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن سعيها إلى بناء منظومة تعليمية ذات جودة عالية في الإمارة تقوم على تشجيع الابتكار والتميز، وتسهم في إعداد الطلبة لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال برامج ترتقي بالعملية التعليمية ومخرجاتها من مرحلة الروضة حتى انتهاء المرحلة الثانوية.

وشددت على أن قطاع المدارس الخاصة في أبوظبي يعد من أكثر القطاعات تنوعاً بالمناهج التعليمية، حيث تتيح الدائرة للمدارس الخاصة حرية اختيار المنهج التعليمي الذي ترغب المدرسة في القيام بتدريسه للطلبة المنتسبين إليها، وفق معايير ومتطلبات وإجراءات محددة، مع مراعاة متطلبات وحاجة سوق العمل.

وأشارت إلى أن جميع المدارس الخاصة الأجنبية عليها الالتزام بتدريس المنهاج المرخص من جانبها، إضافة إلى تدريس مواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقية، من الصف الأول إلى العاشر.

«التعليم والمعرفة» ترفع المناهج التعليمية المعتمدة إلى 15.

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