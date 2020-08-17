«الطوارئ والأزمات» تعتمد خطط إعادة فتح المدارس الخاصة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة خطط إعادة فتح المدارس الخاصة ودوام الطلاب خلال العام الدراسي المقبل، إذ تعطي الخطط الخيار لأولياء الأمور والطلاب بمواصلة التعليم عن بُعد بشكل كامل خلال الفصل الأول من العام الدراسي المقبل، شريطة التنسيق المسبق مع المدرسة.

كما اعتمدت اللجنة، مع تشديدها على ضرورة تطبيق معايير صحية ووقائية صارمة، سياسة امتثال جديدة تطبّق في كل المدارس الخاصة في الإمارة، وتشترط سياسة الامتثال حصول المدرسة على خطاب عدم ممانعة من دائرة التعليم والمعرفة قبل إعادة افتتاحها.

وكانت دائرة التعليم والمعرفة قد أقرت خمسة نماذج رئيسة لاستقبال الطلاب، تشمل سياسات وإرشادات توجيهية تبعاً للقدرة الاستيعابية للمدارس، على النحو التالي الانتظام بنظام الدوام الكامل: سيتطلب حضور الطلاب يومياً إلى المدرسة، الانتظام بنظام الدوام الجزئي: سيحضر الطلاب يومياً إلى المدرسة ولكن لنصف اليوم الدراسي، التناوب بالأيام: سيتلقى الطلاب التعليم مباشرة وجهاً لوجه في المدرسة في أيام متناوبة (يومان في الأسبوع)، التناوب بالأسابيع: سيتلقى الطلاب التعليم مباشرة وجهاً لوجه لمدة أسبوعين والتعليم عن بُعد لمدة أسبوعين في كل شهر، والتعليم الهجين: سيتلقى الطلاب التعليم مباشرة وجهاً لوجه في المدرسة لمدة يومين في أسبوع واحد، وثلاثة أيام في الأسبوع التالي، والتعليم عن بُعد في الأيام التي يكونون فيها في المنزل.

وسيتم استقبال طلاب المرحلة التمهيدية وحتى الصف الخامس/‏‏‏‏السنة السادسة في الصفوف الدراسية منذ اليوم الأول للعام الدراسي، على أن يكون دوام طلاب المراحل الدراسية الأخرى بعد أربعة أسابيع من بدء العام الدراسي. ويتيح هذا للمدارس مراقبة وتقييم مدى تأقلم واستجابة الطلاب للإجراءات المتبعة، والتخطيط بناء على ذلك لالتحاق بقية الطلاب.

واعتباراً من الأسبوع المقبل، سيقوم فريق الامتثال التابع للدائرة بزياراتٍ ميدانية تشمل 205 مدارس خاصة، للوقوف على مدى جاهزيتها الفعلية لإعادة فتح أبوابها واستقبال الطلاب على مقاعد الدراسة، لإصدار الموافقات الفورية لإعادة فتح المدارس مع بداية الفصل الدراسي المقبل.

ومع بداية إعادة فتح المدارس، ستعمل دائرة التعليم والمعرفة، بالتنسيق مع المدارس على إجراء فحوص «كوفيد-19» لأعضاء الكادرين التعليمي والإداري وجميع الطلاب فوق 12 سنة.

وسيواصل فريق الامتثال التابع للدائرة دوره في القيام بزيارات ميدانية لكل المدارس الخاصة بشكلٍ دوري لتقييم المخاطر لعملياتها.

وعلاوة على ذلك، خصصت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي رقم الهاتف (800ADEK) (8002335) لتمكين أولياء الأمور والموظفين من الإبلاغ عن الشكاوى المرتبطة بعدم التزام المدارس بسياسة الامتثال، لتقوم الدائرة بالنظر في جميع الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

5 نماذج تعليمية

أقرت دائرة التعليم والمعرفة

خمسة نماذج رئيسة لاستقبال

الطلاب، توفر للمدارس الخاصة

خيارات متعددة للموازنة بين

التعليم الصفي والتعليم عن

بُعد. وتشمل:

- الانتظام بنظام الدوام الكامل.

- الانتظام بنظام الدوام الجزئي.

- التناوب بالأيام.

- التناوب بالأسابيع.

- التعليم الهجين.

إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لاختيار التعليم عن بُعد بشكل كامل.

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