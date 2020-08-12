بالصور.. تعرّف إلى موعد امتحانات الفصول الصيفية الذكية

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء امتحانات طلبة الصف الـ12 للتعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة في المسارين العام والمتقدم، في 16 أغسطس والمخصصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز مادة أو أكثر، أو الراغبين بتحسين النسبة في مواد (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات)، وذلك في الفصول الصيفية الذكية.

وتبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 16 من الشهر الجاري، بمادة الدراسات الاجتماعية، وتنتهي بمادة التربية الإسلامية، يوم الإثنين الموافق 24 من الشهر نفسه، وسيؤدي الطلبة الامتحانات عن بعد خلال الفترة من 10:30 صباحاً حتى 5:00 مساء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news