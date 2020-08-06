"التربية" تتيح الفرصة أمام طلبة السنوات السابقة في "الثانوية" لأداء اختبار "إمسات"

المصدر: أمين الجمال - دبي

دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة خريجي "الثانوية" من دفعات العام الدراسي المنتهي (2020/2019)، والسنوات السابقة، الراغبين في أداء اختبار الإمارات القياسي "إمسات"، بالتسجيل عبر Emsat_register@moe.gov.ae، وذلك للالتحاق بالجامعات أو البعثات الخارجية، أو أي غرض آخر.

وأكدت ضرورة إرفاق صورة الهوية الإماراتية، الايميل، والهاتف المتحرك، وتحديد المادة التي يرغب الطالب في أداء الاختبار بها، والإمارة، لافتة إلى أنها سوف تخطر لاحقاً، الطلبة المسجلين بمواعيد الجلسات الإختبارية المتاحة.

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