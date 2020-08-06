جامعات إماراتية تطرح منحاً دراسية للطلبة المواطنين والمقيمين

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي وأمين الجمال - دبي

تقدم جامعات إماراتية منحاً دراسية سنوية لاستقطاب الطلبة الموهوبين، ضمن أسس عدة، منها: الجدارة والمنافسة الأكاديمية، والتفوق الرياضي، ومنح الأشقاء في الجامعة، بالإضافة إلى منح دراسية للطلبة غير القادرين مادياً، وتغطي بعض المنح الدراسية تكاليف الرسوم الدراسية للطلبة المواطنين، والطلبة الدوليين المتفوقين، بالإضافة إلى راتب شهري للطلبة المواطنين، فيما توفر بقية المنح خصومات على الرسوم الدراسية، تراوح بين 10 و75%.

وتنوعت المنح بين تخصصات الطب والعلوم الصحية، والهندسة والذكاء الاصطناعي والرياضيات وعلوم الفضاء والقانون وإدارة الأعمال والآداب والعلوم. وشددت وزارة التربية والتعليم على الطلبة الراغبين في الدراسة الجامعية بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة، سواء داخل الدولة أو خارجها، ضرورة التأكد من أنها معتمدة من قبل الوزارة.

وتفصيلاً، أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في بحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم)، أن جميع الطلبة المقبولين سيحظون بفرصة استكمال دراستهم بمنحة دراسية كاملة، شاملة الرسوم الدراسية بنسبة 100% مع مخصصات شهرية وتوفير السكن والعديد من المزايا الأخرى، وتقدم الجامعة برامج ماجستير العلوم والدكتوراه في المجالات الرئيسة للذكاء الاصطناعي، وتشمل ثلاثة تخصصات رئيسة، هي: تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية.

فيما أكدت نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، مارييت ويسترمان، التزام الجامعة باستقطاب وتعليم الطلاب الموهوبين والمتميزين من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن قدرتهم المالية، حيث تتبع الجامعة سياسة قبول انتقائية وفق معايير محددة، بهدف تطوير وبناء قادة المستقبل، مشيرة إلى أن حكومة أبوظبي وضمن سعيها الدؤوب لبناء كوادر وطنية مبدعة ومتميّزة، تقدم للطلاب الإماراتيين المتفوقين المقبولين في الجامعة، منحاً دراسية مدفوعة بالكامل تحت مظلة برنامج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمنح الدراسية بجامعة نيويورك أبوظبي، بحيث لا يتوجب على الطلاب المواطنين تقديم أي طلبات للإعانة المالية من الجامعة.

وتوفر جامعة السوربون أبوظبي منحاً دراسية للطلبة الراغبين بالالتحاق ببرامج البكالوريوس والماجستير لتغطية كلفة دراستهم، وذلك على أساس الظروف الفردية أو التفوق العلمي والجدارة الدراسية، مشيرةً إلى وجود أربعة أنواع للمنح الدراسية الأولى، خاصة بمنحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للطلبة الإماراتيين، ويحصل من خلالها جميع الطلبة الإماراتيين أو أبناء الأمهات الإماراتيات على منحة دراسية كاملة تغطي رسوم برامج البكالوريوس (بما في ذلك رسوم السنة التأسيسية)، والنوع الثاني هو منحة التفوق الأكاديمي، والتي توفر منحة بنسبة 15% على الرسوم الدراسية لدى التحاق الطلبة بالفصل الدراسي الأول من البرنامج، وترتفع المنحة ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني إلى 25% وحتى 75% خصماً على الرسوم اعتماداً على أدائهم الأكاديمي والنتائج التي حصلوا عليها في الفصل الدراسي السابق.

ولفتت الجامعة إلى أن النوع الثالث من المنح خاص بطلبة المدارس الفرنسية، حيث يحصل الطلبة الدارسون في مدارس ذات مناهج فرنسية على منحة دراسية تغطي رسوم الفصل الدراسي الأول بنسبة 10%، فيما يختص النوع الرابع بالمنح الدراسية الممولة حيث تُقدم كلٌّ من «توتال»، ومجموعة «شلهوب» ومؤسسة «آرديان» منحاً دراسية تعتمد على التفوق العلمي الأكاديمي والظروف المادية لعدد مختار من الطلبة.

وتوفر كلية الطب والعلوم الصحية، في جامعة خليفة للعلوم بأبوظبي، منحاً دراسية كاملة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مميزات أخرى، حيث تشمل المنح الدراسية للطلبة المواطنين راتباً شهرياً، وتحمل الرسوم الدراسية كاملة، ودعماً لحضور الفعاليات التعليمية محلياً ودولياً، والسكن في الجامعة دون أي كلفة (رهناً بالتوافر)، بالإضافة إلى توفير الكتب الدراسية من قبل الجامعة، فيما تشمل المنح الدراسية للطلبة المقيمين، تحمل الرسوم الدراسية كاملة، ودعم حضورهم الفعاليات التعليمية محلياً ودولياً، والسكن في الجامعة دون أي كلفة (رهناً بالتوافر)، بالإضافة إلى توفير الكتب الدراسية.

وتقدم جامعة أبوظبي عدداً من برامج المنح الدراسية تشمل منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وتوفر خصماً بقيمة 100% على الرسوم الدراسية، ورسوم تقديم الطلبات، ورسوم التسجيل، ورسوم الخدمات الطلابية، ورسوم الخدمات الصحية، ومنحة رئيس الجامعة، وتوفر خصماً بقيمة 100% على الرسوم الدراسية كافة، ومنحة الجامعة وتوفر خصماً بمقدار 10 إلى 50% من الرسوم الدراسية للمقيمين في دولة الإمارات والمتقدمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتضمن بقية برامج المنح التي توفرها الجامعة، المنحة الأكاديمية وتمنح الحاصلين عليها خصماً بمقدار 20% من الرسوم الدراسية لطلاب جامعة أبوظبي المنتظمين، والمنحة الرياضية، وتمنح خصماً بمقدار 25% من الرسوم الدراسية لطلاب جامعة أبوظبي المنتظمين لكل عام دراسي، ومنحة الخريجين والتي تتيح لخريجي جامعة أبوظبي الراغبين في مواصلة دراساتهم الجامعية على مستوى الدراسات العليا الحصول على خصم بقيمة 20% من الرسوم الدراسية، ومنحة الدراسات العليا للمتفوقين، بالإضافة إلى الإعفاء الجزئي لأفراد الأسرة، ويطبق الإعفاء الجزئي لأفراد الأسرة على الطلاب المسجلين للدراسة من الأسرة الواحدة، وتكون بقيمة 15 أو 20 أو 25% من قيمة الرسوم الدراسية، وفقاً لعدد أفراد الأسرة المسجلين للدراسة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور ناصر المرقب، أن الجامعة تقدم منحاً تعليمية بقيمة 50% على الرسوم الدراسية، لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات تصل إلى 90% فأكثر في المرحلة الثانوية لطلبة مرحلة البكالوريوس من داخل وخارج الدولة، وأن هناك العديد من المنح الأخرى والحسومات المتنوعة.

من جهة أخرى، أفادت جامعة عجمان بأنها أقرت عدداً من المبادرات الخاصة بالمنح الدراسية لاستقطاب طلبة متميزين، من جنسيات متنوعة، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والتي تهدف إلى تمكين أكبر عدد من الطلبة من استكمال مسيرتهم العلمية بلا معوقات أو تحديات.

وتعتمد الجامعة ضمن لوائحها منحاً دراسية لأوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة تصل إلى 100% على الرسوم الدراسية، ومنحاً لأوائل الثانوية العامة على مستوى إمارة عجمان تصل إلى 100%، ومنحة التميز في الثانوية العامة (للحاصلين على 90% فما فوق) بنسبة 20% على الرسوم الدراسية، كما خصصت الجامعة منحاً للمتفوقين في الثانوية العامة (الحاصلين على 99% فما فوق) بنسبة 50% في الفصل الدراسي الأول، ومنح الامتياز لطلبة الجامعة تصل إلى 20%، ومنحاً لأوائل الكليات في الجامعة تصل إلى 100% على الرسوم الدراسية، ومنحة لبرنامج الدبلوم المهني بنسبة 30% على الرسوم الدراسية.

3 منح في جامعة زايد

توفر جامعة زايد ثلاثة أنواع من المنح الدراسية، تشمل: المنحة الدراسية لبرنامج البكالوريوس، ويتم منحها للطلبة الدوليين على أساس الجدارة الأكاديمية وفقاً لنتائج الطالب النهائية للصف الثاني عشر، ويغطي هذا النوع من المنح الدراسية ما يصل إلى 50% من الرسوم الدراسية. ومنحة الأسرة الجامعية، وتمنح للأسر التي لديها أبناء ملتحقون بالبرامج الجامعية، حيث تقوم الجامعة بمنح خصم بنسبة 25% لكل ابن بعد الابن الأول، ولا يسمح بربطها بالمنح الرئيسة الأخرى. بالإضافة إلى منحة الرسوم الدراسية للبرامج الجامعية الخاصة بالطلبة من أبناء موظفي الجامعة، وتوفر خصماً يصل حتى 50% على الرسوم الدراسية للطلبة من أبناء موظفي الجامعة، وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية بعقد دوام كامل، ويتم إيقاف هذه المنحة في حال انتهاء عقد العمل الخاص بوالدَي الطالب.

جامعة الإمارات

توفر جامعة الإمارات العربية المتحدة نوعين من المنح الدراسية لطلبة برامج البكالوريوس، الطلبة الدوليين الحاصلين على نسبة (97%)، فما فوق في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويشمل النوع الأول منحة دراسية كاملة لطلبة برامج البكالوريوس، توفر إعفاء من الرسوم بنسبة 100%، ويمكن أن يحصل عليها الطالب حتى التخرج من خلال المحافظة على معدل تراكمي 3.8 فما فوق طوال مدة الدراسة، وإنجاز ما لا يقل عن (15) ساعة دراسية معتمدة في الفصل الدراسي الاعتيادي الواحد. وأشارت الجامعة، على موقعها الرسمي، إلى أن النوع الثاني من المنح خاص بالمنحة الدراسية الجزئية لطلبة برامج البكالوريوس الطلبة الحاصلين على نسبة (90%) فما فوق في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويحصل من خلالها الطالب على خصم مقداره 50% من الرسوم الدراسية المقررة.

- «التربية»: «ضرورة تأكد الطلبة من أن الجامعات، التي يدرسون بها، معتمدة من قِبَلها».

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