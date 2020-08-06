«محمد بن راشد للفضاء» يفتح باب التسجيل في مخيم «التعلم العميق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن فتح باب التسجيل في المخيم التعليمي الافتراضي (التعلم العميق) لطلبة الجامعات، والذي يقام عن بُعد على مدار ثلاثة أيام تدريبية مكثفة. وتبدأ فعاليات المخيم التعليمي للطلاب في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس. ويأتي تنظيم المخيم ضمن إحدى مبادرات مركز محمد بن راشد للفضاء لدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال، بما يعزز بناء جيل قادر على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتقنياتها، بهدف تطوير حلول مختلفة لتحديات المستقبل.

وتستهدف المبادرة تزويد الشباب بتجربة استثنائية لاستكشاف علوم الفضاء، من خلال دروس نظرية وعملية فريدة وأنشطة تعليمية وتثقيفية، يقدمها خبراء ومختصون بعلوم الفضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء. ويعد المخيم التعليمي بمثابة فرصة مهمة للطلبة المهتمين بهذا المجال لتكوين رؤية شاملة حول اكتساب مهارات جديدة في مجال الاستشعار عن بعد والأقمار الاصطناعية.

وقال مدير عام المركز، يوسف الشيباني: «يحرص المركز على تقديم إسهامات فعالة تدعم التوجهات الاستراتيجية للإمارات في هذا المجال، وتتيح الفرصة أمام الشباب لاستكشاف جانب مهم من جوانب علوم الفضاء وتقنياته الحديثة التي تعتبر أساساً للعلوم المتقدمة في كل المجالات».

من جانبه، قال رئيس قسم تطوير التطبيقات والتحليل في المركز، المهندس سعيد المنصوري: «نعمل من خلال هذا المخيم على إعداد الشباب وتطوير مهاراتهم اللازمة لمواكبة مستقبل التعليم العميق وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي تلك النوعية من المهارات والمعرفة المهمة التي باتت ضرورة تفرضها علينا مستجدات العلوم والتكنولوجيا تحت تأثير التقدم التكنولوجي، والسعي لمواكبة وتيرة هذا التطور على المستوى الإقليمي والدولي».

وينقسم برنامج مخيم التعلم العميق إلى ورش نظرية وتطبيقية. ويتناول فيها الجزء النظري التعريف بالاستشعار عن بعد والتقنيات المستخدمة فيه، وسيركز على عمليات تحليل صور الأقمار الاصطناعية. فيما يتضمن الجزء العملي تعلّم تطبيقات التعليم الآلي المتخصصة، وتتضمن تطبيق «بايثون وغوغل كولاب»، كذلك يتضمن الجانب العملي إشراك الطلبة في تحدٍّ تكنولوجي عبر مسابقة «هاكاثون» بجوائز مالية مجزية للفائزين.

شروط المشاركة

يُشترط في المتقدم للمشاركة بالمخيم أن يكون من طلبة جامعات داخل دولة الإمارات، وأن يراوح العمر بين 18 و30، مع معرفة بأساسيات الرياضيات، ولغة البرمجة الـ(بايثون)، وعمليات معالجة الصور. وسيكون التسجيل متاحاً لـ15 شخصاً من الفئات المستهدفة من الطلبة.

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