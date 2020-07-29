%63 من مدارس الشارقة الخاصة تحصل على تقييم «متطور»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن نتائج دراسة تقييمية ميدانية لأداء المدارس خلال العمل بنظام التعلم عن بعد التي طبقتها مدارس الشارقة الخاصة، خلال الفترة من 23 مارس الماضي وحتى 9 يوليو الجاري من العام الدراسي 2019 -2020، نظراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية «كوفيد 19»، وما صاحبها من إغلاق للمرافق المدرسية، والتوجه نحو التعلم عن بعد بديلًا للتعلم المباشر.

وحرصت الهيئة على التعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص في أعمال التقييم المدرسي للإشراف على التقييم، الذي شمل 112 مدرسة، تمثل 10 مناهج دراسية، لضمان كفاءة الإجراءات، وتجنباً لتعارض المصالح، ولضمان حيادية ودقة البيانات، ومصداقية المخرجات وصحتها.

وبحسب نتائج الدراسة التي أظهرت أداءً متميزاً لمدارس الإمارة الخاصة، نال على تقييم «متطور» وهو أعلى مستوى في سلم التقييم، عدد 70 مدرسة (63٪)، منها 18 مدرسة (26٪) حصلت على تقييم «متطور» في جميع المحاور، بينما حققت 42 مدرسة (37٪) تقييم «متطور جزئي» ولم تحصل أي مدرسة خاصة في الإمارة على تقييم «غير متطور».

وجاء في النتائج أن 96 % من مدارس الإمارة قد حققت نتيجة «متطور» في محور الحضور والمشاركة وهي دلالة على أن المدارس شهدت التزاماً كبيراً بالحضور ومشاركة مرتفعة من قبل الطلبة في جلسات التعلم عن بعد مع الالتزام بالسلوكيات اللائقة.

وجاء محور مشاركة مخرجات التعلم المستهدفة، في المرتبة الثانية حيث حصلت 89%من المدارس على تقييم «متطور» بينما حصلت 83% من المدارس على تقييم «متطور» في محور المرونة وسرعة الاستجابة ومحور إدارة المصادر حيث بينت النتائج جهود المدارس في توفير التقنيات اللازمة للطلبة والتنمية المهنية لتدريب المعلمين على برامج التعلم عن بعد، وجاءت نتائج المحاور المتعلقة بحماية الطلبة وجودة حياتهم ومحور التواصل مع الشركاء، متقاربة حيث حصلت نصف المدارس على تقييم متطور مما يستدعي المزيد من الجهود من قبل المدارس للتكيف مع الظروف الاستثنائية والأزمات الطارئة.

وكشفت الدراسة أن المدارس التي تطبق المنهج الأسترالي والبكالوريا الدولية حصلت على تقييم «متطور» في جميع المجالات، مما يجعل من مدارس المنهج الأسترالي الأكثر تطوراً من حيث الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة الذين يبلغ عددهم 2979 وتأتي باقي المناهج الدراسية متقاربة في نتائجها وخدماتها التعليمية ما عدا المدارس التي تتبع منهج وزارة التربية والتعليم حيث حصلت ثمان مدارس فقط (31%) على تقييم «متطور» من أصل 26 مدرسة، بينما حصلت 38 مدرسة (79%) من المدارس التي تتبع المناهج الأمريكية والهندية على تقييم «متطور» من أصل 48 وبنسب متساوية (19 مدرسة في كل منهج) وجاء المنهج البريطاني في المرتبة الثالثة حيث حصلت 17 مدرسة (74%) على تقييم «متطور» من أصل 23 مدرسة.

صنفت الدراسة مدارس الإمارة إلى خمس فئات من حيث الرسوم الدراسية، حيث تراوحت الرسوم من مرتفعة جداً (أكثر من 50000 درهم) إلى منخفضة جداً (أقل من 10000 درهم)، وتبين أن 96 مدرسة في الإمارة لا تزيد رسومها عن 30000 درهم و16 مدرسة فقط رسومها أكثر من 30000 درهم. وأظهرت الدراسة أن الطلبة في المدارس من فئة الرسوم المرتفعة وعددها (4) مدارس حصلت على تقييم «متطور».

وكشفت النتائج أن 21 مدرسة من فئة الرسوم المتوسطة حصلت على تقييم «متطور» من أصل 26 مدرسة وأن ما يزيد عن نصف المدارس من فئتي الرسوم المنخفضة والمنخفضة جداً حصلت على تقييم «متطور» مما يؤكد جهود هذه المدارس في التحسين والتطوير المستمر وسعيهم الجاد نحو بناء بيئة تعليمية جاذبة لطلبتهم بالرغم من شح مواردهم لا سيما أن تسع مدارس منها حصلت على تقييم «متطور» في جميع المجالات.

وسلطت الدراسة الضوء على مجموعة من مواطن القوة والسمات الايجابية لدى المدارس التي أفرزتها نتائج الدراسة منها حضور الطلبة ومشاركتهم، كما كشفت عن مجالات تحتاج الى التحسين كجودة الحياة وتكافؤ الفرص والحماية.

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