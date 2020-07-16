«التربية» تُتيح التظلّم في 3 مواد أمام طلبة الصفوف من الرابع حتى الـ 12

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحافية، أمس، بأن فرصة التظلم ومراجعة الدرجات متاحة لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر حتى الخميس المقبل (23 من الشهر الجاري).

وحددت الوزارة خطوات تقديم طلب التظلم، لتبدأ بتسجيل الشكوى بعد الدخول على الرابط http:/‏/‏parentsshare.moe.gov.ae/‏complain، وإدخال رقم الطالب ورقم الهوية، والتقدم في ثلاث مواد دراسية حداً أعلى، ويتم الرد على المتعاملين خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وشددت على ضرورة التزام الطلبة بالدخول إلى الفصول الصيفية، لموافاتهم بالإجراءات الواجب اتباعها.

من جهة أخرى، أطلقت الوزارة، أخيراً، نشاط «صيفكم ويانا» الذي تتضمن فعالياته برامج تدريبية عدة، منها برنامج اللغات الأجنبية، وبرنامج المهارات الحياتية، وبرنامج الكوتشينج (التوجيه والإرشاد).

ويطرح «صيفكم ويانا» العديد من اللغات الأجنبية، مثل الفرنسية والإسبانية والألمانية، والإيطالية والكورية، واليابانية والصينية والأوردية. ويتميز برنامج اللغات هذا العام بتقديم برنامج لغة الإشارة.

وقالت مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية، خولة الحوسني، إن برنامج لغة الاشارة شهد إقبالاً كبيراً من المشاركين في النشاط.

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برامج تدريبية بفعاليات «صيفكم ويانا»: اللغات الأجنبية، والمهارات الحياتية، و«الكوتشينج».

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