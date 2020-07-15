"التربية" تتيح التظلم ومراجعة درجات امتحانات مواد للصفوف (4-12)

المصدر: أمين الجمال - دبي

تتيح وزارة التربية والتعليم للطلبة الراغبين في مراجعة الدرجات ورفع الملاحظات والتظلمات للمواد الدراسية، بالامتحانات النهائية بمدارس التعليم العام والخاص المطبقة لمنهاج الوزارة، التقديم لذلك.

وأفادت الوزارة في تصريحات صحافية، بأن فرصة التظلم ومراجعة الدرجات متاحة لطلبة الصفوف من 4 وحتى الصف 12 الخاصة حتى يوم الخميس الموافق 23 من الشهر الجاري.

وحددت الوزارة عدة خطوات لتقديم طلب التظلم، هي تسجيل الشكوى بالدخول على هذا الرابط http://parentsshare.moe.gov.ae/complain، وإدخال رقم الطالب ورقم الهوية، والتقدم في ثلاث مواد دراسية كحد أعلى، ويتم الرد على المتعاملين خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.



وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلبة بالدخول إلى الفصول الصيفية، حتى تتم موافاتهم بالإجراءات الواجب اتباعها.

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