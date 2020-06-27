في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

حددت وزارة التربية والتعليم جلسات يومَي السابع والثامن من يوليو المقبل، موعداً لإعادة اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، في مادتين، وذلك حرصاً من الوزارة على مصلحة الطلبة الثاني عشر.

وتتيح الوزارة للطلبة الراغبين في إعادة اختبار «إمسات» حرية اختيار المادتين من بين أربع مواد أساسية، هي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، لافتةً إلى أنه ستتم مخاطبة الطلبة بذلك، من خلال رسائل إشعار بإمكانية التسجيل في هذه الجلسات.

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