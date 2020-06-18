4 مدارس خاصة جديدة في دبي العام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن افتتاح أربع مدارس خاصة جديدة العام الدراسي (2020- 2021) بإجمالي طاقة استيعابية تقدّر بنحو 4100 مقعد دراسي، وتغطي المنهاج: الأميركي والبريطاني والهندي، مع بدء إحدى تلك المدارس عملها فعلياً في شهر أبريل الماضي.

وتتوزع المدارس الجديدة في مناطق مختلفة على مستوى الإمارة، وهي: أبوهيل، وواحة دبي للسيليكون، وجبل علي، والراشدية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة، محمد أحمد درويش، إن «افتتاح المدارس الأربع الجديدة للعام الدراسي 2020 - 2021 يسهم في إبراز المكانة الدولية المرموقة لدبي، والتي تحظى بثقة مزودي خدمات التعليم، باعتبارها الوجهة المفضلة لتصميم وتطوير النماذج المبتكرة للتعليم، وضمن منظومة مرنة للتعليم الخاص وقادرة على مواكبة واستشراف فرص وخيارات التعليم بما يلبي تطلعات مزودي الخدمات التعليمية من أجل تقديم تعليم يتميز بالجودة العالية من جهة، ويعزز من إتاحة الخيارات التعليمية المتنوعة أمام مختلف الأسر والعائلات بدبي من جهة أخرى».

ويشهد قطاع المدارس الخاصة في دبي معدلات نمو متواصلة عاماً بعد عام، ما يعكس المرونة التي يحظى بها القطاع، حيث تحتضن المدارس الخاصة بدبي اليوم ما يقارب نحو 300 ألف طالب وطالبة بخيارات تعليمية متنوعة ذات جودة عالية تلبي الأهداف الاستراتيجية المستقبلية لدبي.

وتشير بيانات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي للعام الدراسي الحالي إلى نمو أعداد الطلبة المسجلين بمدارس دبي الخاصة، وعددها 209 مدارس خاصة، بنسبة 2.1%.

يذكر أن دبي اجتذبت 30 مدرسة خاصة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي أضافت 24 ألف مقعد دراسي إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية في المدارس الخاصة بالإمارة.

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