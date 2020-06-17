4 مدارس خاصة جديدة في دبي للعام الدراسي المقبل

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عن افتتاح 4 مدارس خاصة جديدة العام الدراسي (2020- 2021) بإجمالي طاقة استيعابية تقدّر بحوالي 4100 مقعد دراسي، وتغطي المنهاج: الأمريكي والبريطاني والهندي، مع بدء إحدى تلك المدارس عملها فعلياً في شهر ابريل الماضي.

وتتوزع المدارس الجديدة في مناطق مختلفة على مستوى الإمارة وهي: أبو هيل، وواحة دبي للسيليكون، وجبل علي، والراشدية.

وقال محمد أحمد درويش، المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة إن: "افتتاح المدارس الأربع الجديدة للعام الدراسي 2020 – 2021 يسهم في إبراز المكانة الدولية المرموقة لدبي، والتي تحظى بثقة مزودي خدمات التعليم باعتبارها الوجهة المفضلة لتصميم وتطوير النماذج المبتكرة للتعليم، وضمن منظومة مرنة للتعليم الخاص وقادرة على مواكبة واستشراف فرص وخيارات التعليم بما يلبي تطلعات مزودي الخدمات التعليمية من جهة من أجل تقديم تعليم يتميز بالجودة العالية، ويعزز من إتاحة الخيارات التعليمية المتنوعة أمام مختلف الأسر والعائلات بدبي من جهة أخرى".

ويشهد قطاع المدارس الخاصة في دبي معدلات نمو متواصلة عاماً بعد عام، ما يعكس المرونة التي يحظى بها القطاع، حيث تحتضن المدارس الخاصة بدبي اليوم ما يقارب حوالي 300 ألف طالباً وطالبة بخيارات تعليمية متنوعة ذات جودة عالية تلبي الأهداف الاستراتيجية المستقبلية لدبي.

وتشير بيانات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي للعام الدراسي الحالي إلى نمو أعداد الطلبة المسجلين بمدارس دبي الخاصة وعددها 209 مدرسة خاصة بنسبة 2.1%.

يذكر أن دبي اجتذبت 30 مدرسة خاصة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي أضافت 24 ألف مقعد دراسي إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية في المدارس الخاصة في الإمارة.

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