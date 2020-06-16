«التربية» تحدد آلية إعفاء المواطنين الدارسين في الخارج من شرط الحضور

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت وزارة التربية والتعليم آلية حصول الطلبة الدارسين في جامعات خارج الدولة، على استثناء من الانتظام الدراسي، في ظل الظروف الراهنة التي نتجت الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت الوزارة على موقعها الإلكتروني، حرصها على سير عملية التعليم والتعلم للطلبة، وإتمام الإجراءات كافة لفئة الخريجين من الجامعات خارج الدولة، وخلق قنوات تواصل فعالة مع هذه الفئة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ولفتت إلى أنها اعتمدت معايير عدة، خصوصاً بالاستثناء من الانتظام الدراسي في تلك الجامعات، وذلك وفق ثلاثة محددات، هي تقديم الطلبة طلب معادلة إلكترونية عبر موقع الوزارة http://bit.ty/2BZIOr2، وإيقاف نسخة من الموافقة على البرنامج الدراسي (الإفادة)، التي حصل عليها الطالب من الوزارة قبل التحاقه بالبرنامج الأكاديمي، وإرفاق رسالة رسمية من الجامعة توضح آلية الدراسة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبيناً فيها سبب عدم الانتظام في الدراسة.

ودعت الطلبة الراغبين في الاستثناء بتقديم الطلب مرفق بها كشف الدرجات للسنوات الدراسية التي أمضاها الطالب في بلد الدراسة، وتوفير مدة الانتظام لكل عام دراسي، وإرفاق كشف الدخول والخروج من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وكان وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، دعا الطلبة الدارسين في الخارج، الذين يواجهون تحدي شرط تحقيق نسبة حضور في الجامعات الخارجية، إلى تقديم طلب إلكترونياً إلى الوزارة، وسيُعفون من هذا الشرط في ظل ظروف جائحة «كورونا» التي تعيشها الدول، ويتعذر معها حضور الطلبة ومتابعتهم دروسهم في الجامعات خارج الدولة.

جاء ذلك، في رده على سؤال حول تعرض عدد من الطلبة الذين يدرسون في جامعات خارج الدولة إلى ضرورة تحقيق الطالب نسبة معينة من الحضور في هذه الجامعات، وذلك خلال جلسة رمضانية افتراضية، عقدت أخيراً، تحت عنوان «كورونا ما بين اليوم وغداً». وحول الاختبارات الدولية.

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