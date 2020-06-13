93% متوسط حضور الطلبة اختبار «الإمسات»

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن متوسط حضور طلبة الصف الثاني عشر، أمس، اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، بلغت نحو 93%، في أربع جلسات طوال اليوم، ويؤدي الطلبة الاختبار في 257 مركزاً على مستوى الدولة.

ولفتت الوزارة في تصريحات صحافية، إلى أن تحديد مكان وزمان الاختبار، هي مسؤولية الطالب وحده، لذا تنصح الوزارة الطالب بالمبادرة بالتسجيل في الجلسات المتاحة في منطقة إقامته، وذلك فور أن تتاح الجلسات الاختبارية في نظام التسجيل، وفي حال عدم توفر مقاعد في الجلسات محل الإقامة، على الطالب انتظار فتح الجلسات المحددة حسب الجدول المعلن، والتسجيل بأحد المراكز العديدة المتاحة المتوافقة مع منطقة إقامته.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلبة الذين أدوا الاختبار 7382 طالباً وطالبة الاختبار على مستوى الدولة الإمارات، في أربع جلسات لمادتي الرياضيات و الفيزياء، بنسبة حضور في الجلسة الأولى بلغت 91%، والثانية 92%، والثالثة 95%، والرابعة 93%، ممن سجلوا لأداء الاختبار.

وأوضحت الوزارة أن اختبار الامسات هو مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبق على مجموعة من المراحل الدراسية وتدار الاختبارات الوطنية في مراكز الاختبارات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي أو في مختبرات الحاسوب المنتشرة في المدارس حسب الفئة المستهدفة من الاختبار.

ويعد اختبار الإمارات القياسي EmSAT، معياراً للقبول الجامعي، ويستخدم في توجيه عملية تطور تعليم الطلاب على المستوى الفردي وسبل التعلم، ومراقبة جودة برامج ومدخلات نظام التعليم، ودعم لمتخذ القرار، وتحديد المستوى، فضلا عن مراقبة فعالية أداء المدارس

وشددت الوزارة على إلزامية اختبار الإمسات، لطلبة الثاني عشر من مواطني الدولة في جميع المدارس الحكومية والخاصة (منهاج وزارة التربية والتعليم، والمناهج الدولية الخاصة)، وغير الإماراتيين في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، والدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية، وكما أنه شرط لابتعاث الطلبة خارج الدولة، وطلاب الخدمة الوطنية والمتقدمين إلى الكليات العسكرية، وبديل لاختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات، ولن تصدر شهادة الثانوية العامة بدون أداء الطالب للمواد الأربع: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات والفيزياء.

وكانت الوزارة جهزت 257 مركزاً لأداء طلبة الصف الثاني عشر اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، في دورته الرابعة، على مستوى الدولة، بعد زيادة 160 مركزاً جديداً، واتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، حفاظا على سلامة الطلبة ضد فيروس «كورونا».

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