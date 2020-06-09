"التربية" تنفي ما يتم تناقله بشأن حضور الطلاب في العام الدراسي المقبل

المصدر: أمين الجمال - دبي

نفت وزارة التربية والتعليم ما يتم تناقله بأن الدوام المدرسي للسنة الدراسية المقبلة، والذي يبدأ في 30 أغسطس، سيكون بالتزام الطلبة بالحضور إلى المدارس، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتم البت فيه بَعْدُ، وأن طبيعة عملية التعلم ستقرر وفق المستجدات الصحية، وتبعاً للإجراءات الاحترازية المتخذة.

وأفادت الوزارة بأن تحديد شكل نظام التعليم، خلال العام الدراسي المقبل، سواء كان عن بُعْد أو بدوام الطلبة في المدارس، لم يُتخذ فيه قرار بَعْدُ، لافتة إلى أن ذلك سيتم إقراره وفق المستجدات الصحية، وتبعاً للإجراءات الاحترازية المتخذة.

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