12 قناة افتراضية تجمع طلبة الصف الـ 12 بمؤسسات التعليم العالي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

استحدثت وزارة التربية والتعليم 12 قناة تواصل مع مؤسسات التعليم العالي عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز»، إلى جانب برامج أخرى مختصة بتحديثات اختبار الإمارات القياسي و«النابو»، وكذلك البعثات الخارجية، من أجل وضع طلبة الثانوية العامة على تماس مباشر مع هذه المؤسسات، والتواصل معها بخصوص أي استفسارات متعلقة بكيفية الالتحاق بها. وتهدف هذه القنوات إلى خلق تواصل مباشر بين الطلبة ومؤسسات التعليم العالي، والتعرف كذلك إلى أحدث التخصصات المتاحة لديها والدرجات الدراسية التي تشتمل عليها، إلى جانب الاستفسار عن شروط الالتحاق بها، وكيفية تعبئة واستيفاء الأوراق المطلوبة، والتعرف إلى المرافق والخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي للطلبة.

وتعمل هذه القنوات على تنظيم لقاءات عن بُعد، لعرض التخصصات والمتطلبات.

وتغطي القنوات كلاً من جامعة الإمارات وجامعة خليفة وجامعة زايد والسوربون أبوظبي، وكليات التقنية العليا للعلوم وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعلم والتدريب المهني، وأبوظبي بوليتيكنيك وجامعة محمد الخامس، إلى جانب قناة خاصة بإدارة التسجيل والإرشاد الطلابي - النابو، وقناة للبعاث الخارجية وأخرى لاختبار الإمارات القياسي EmSAT.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، إن «وزارة التربية والتعليم حرصت على توفير كل ما يتعلق بطلبة الثانوية العامة عبر البرمجيات الذكية، في ظل تطبيق منظومة التعلم عن بعد، لرفدهم بكل ما يلزمهم من معلومات حول التخصصات الجامعية، وكيفية التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي، إذ يمكن للطلبة طرح استفساراتهم على المسؤولين في مؤسسات التعليم العالي، ليتمكنوا من تحديد وجهتهم عقب انتهائهم من أداء اختباراتهم».

سلسلة مبادرات

ركزت وزارة التربية والتعليم، عبر سلسلة من المبادرات، على التعرف عن قرب إلى احتياجات سوق العمل من أجل توجيه الطلبة لسد هذه الاحتياجات مستقبلاً، لتأكيد حرص الوزارة على دورها البناء في تأمين انتقال سلس لطلبة الصف الـ12 إلى مؤسسات التعليم العالي.

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