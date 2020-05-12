«براعم المستقبل» لدعم الطلبة في مرحلة ما قبل الروضة

المصدر: دبي - وام

أطلقت وزارة التربية والتعليم مشروع «براعم المستقبل»، الذي يستهدف الأطفال في المرحلة العمرية، التي تسبق مرحلة الروضة، للإسهام في تكوين شخصية الطالب، وتكوين بنائه المعرفي والعقلي الذي سيلعب دوراً حاسماً في مختلف مراحل التعلم، ضمن منظومة التعليم العام.

يأتي المشروع ضمن سلسلة من المبادرات والمشروعات، التي ستعمل الوزارة على إطلاقها خلال الفترات المقبلة، والتي تستهدف الأطفال قبل مرحلة الروضة والتعليم العام في مختلف الأعمار، حيث تم تسجيل قرابة الـ13 ألف طالب وطالبة، في مختلف رياض الأطفال على مستوى الدولة.

كما تستهدف الوزارة، من إطلاق المشروع، تطوير تحصيل وأداء الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، في ظل تطبيقها لمنظومة التعلم الذكي والتعليم عن بُعْد، التي اعتمدتها الوزارة تماشياً مع الظروف الراهنة بمن فيهم الأطفال قبل مرحلة الروضة، إذ أفردت الوزارة إلى جانب المناهج التعليمية لمرحلة ما قبل الروضة منصات داعمة للأطفال.

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