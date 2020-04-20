«التربية» تعتمد دليل حصص الدراسة عن بُعد في رمضان

المصدر: أمين الجمال - دبي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم دليل حصص التعلم عن بُعد خلال شهر رمضان، بداية من مرحلة ما قبل رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي، وتضمن تخفيض زمن الحصة حتى 30 دقيقة.

وأفاد الدليل الجديد الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن عدد حصص مرحلة ما قبل رياض الأطفال خمس حصص أنشطة تكاملية أسبوعياً، أما عدد حصص رياض الأطفال فيكون 15 حصة.

وأوضح أن عدد الحصص للحلقة الأولى (من الأول إلى الرابع)، 15 حصة. أما الحلقة الثانية (للصفوف من الخامس إلى الثامن)، فعدد الحصص 17 حصة، فيما عدد الحصص للمرحلة نفسها التي تدرس اللغة الصينية 18 حصة، ومسار النخبة 20 حصة.

وبالنسبة لجدول الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع إلى 12)، فإن عدد الحصص للطلبة المسار العام، والمسار العام ثلاثي اللغة، هو 20 حصة، ولطلبة المسار المقدم والمسار المتقدم ثلاثي اللغة 21 حصة، أما مسار النخبة فيبلغ عدد حصصه 22 حصة، والمسار التطبيقي 20 حصة، كما حدد الدليل عدد حصص أكاديميات العلوم الزراعية، والفنون الإبداعية، والعلوم الرياضية، وصيانة الطائرات.

ولفت الدليل إلى أن اليوم الدراسي للحلقة الأولى يبدأ من الواحدة و45 دقيقة ظهراً حتى الثالثة و25 دقيقة عصراً، وللحلقة الثانية من 11 صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً، وللحلقة الثالثة من 11 صباحاً حتى الثانية و5 دقائق ظهراً.أما حصص التربية البدنية، فقررت الوزارة أن تكون حصة واحدة للطلبة من الصف الأول حتى الـ12، خلال شهر رمضان، للمناقشة مع الطلبة حول الممارسات الرياضية الصحية، والتغذية، والممارسات اليومية.