نقل الطلبة والإجازة الصيفية والتعليم عن بعد أكثر الأسئلة تكراراً في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنها تلقت أسئلة عدة حول ماهية نقل الطلبة من مدرسة إلى أخرى، والمدة المتوقعة لرجوع الطلبة إلى مدارسهم، والوقت المتوقع لإعادة فتح المدارس، وآلية توزيع الكتب والزي المدرسي، ووقت الإجازة الصيفية، لذا أطلقت مبادرة «أنت تسأل والهيئة تجيب»، يتم من خلالها نشر جميع الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعاً على منصاتها الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتسنى للجميع الاستفادة منها.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» تسعة أسئلة أكثر شيوعاً في الميدان التربوي حول برنامج التعلم عن بعد في الشارقة، من خلال موقع هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

ومنها سؤال حول إمكانية نقل الطلاب في الفصل الدراسي الثالث، وأكدت الهيئة أن التحويل من مدرسة إلى أخرى غير مسموح به حالياً، وسؤال حول تخصيص المدارس خطاً ساخناً للإجابة عن ملاحظات ذوي الطلبة، وأفادت الهيئة بأنه تم تخصيص أرقام ساخنة في جميع المدارس للرد على أسئلة الأهالي.

ومن الأسئلة المكررة: متى تتم إعادة فتح المدارس؟ وأكدت الهيئة أنه تقرر تمديد فترة التعلم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الجاري.

وسؤال آخر حول كيفية توزيع الكتب، وقالت الهيئة إنه یجب على المدارس الامتناع عن تبادل كل أشكال المواد الورقیة مع الطلبة في الوقت الراھن.

وقالت الهيئة في رد لها على استفسار حول إمكانية استلام الزي المدرسي للطلبة، إنه لا یمكن للأهالي والطلبة زیارة المدرسة في الوقت الراهن، وتأجیل تسليم الزي إلى حین العودة للمدارس.

وأكدت الهيئة في ردها حول موعد بدء الإجازة الصیفیة، أنه لن یطرأ أي تغيير على موعد بدء إجازة الصیف، وستكون في وقتها وفق التقويم الدراسي للعام الجاري.