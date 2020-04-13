168 ألف طالب في المدارس الحكومية يؤدون اختباراً إلكترونياً تجريبياً

المصدر: أمين الجمال ـ دبي

أدى 168 ألف طالب وطالبة في الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر بالمدارس الحكومية، اليوم، اختباراً تجريبياً في مادة الرياضيات إلكترونياً، على فترتين، وكان مدة كل فترة 30 دقيقة.



وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن تطبيق هذا الاختبار تجريبياً لقياس فعالية نظام الاختبارات الالكترونية، كجزء من منظومة التعلم عن بعد.

وأشاد الطلبة بنظام الاختبار الإلكتروني، ومستوى أسئلة اختبار مادة الرياضيات، الذي تضمن 10 أسئلة، وكانت كلها اختيار من متعدد، لافتين إلى أنهم كانوا يحلون المسائل على ورق خارجي قبل اختيار الإجابة الصحيحة.



وكانت الوزارة أعلنت عن تطبيقها تدريباً إلكترونياً تجريبياً إلزامياً، ووفقاً للخطة المعتمدة، سيُطبق التدريب الإلكتروني على مادة الرياضيات لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة، لمدة نصف ساعة، ضمن فترتين متباعدتين من اليوم نفسه، موضحة أن الفترة الأولى من الساعة الواحدة بعد الظهر لمدارس قطاع 1، والفترة الثانية لمدارس قطاع 2، في تمام الثالثة عصراً.