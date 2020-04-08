«اجتماعية الشارقة» تحمي أطفالها بإجراءات احترازية

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نفذت دار الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، إجراءات احترازية لوقاية وحماية الأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية، من التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد، بهدف تعزيز حماية وسلامة الأطفال والمشرفين والمربين والممرضين القاطنين بالدار.



وتضمنت الإجراءات التي تم تطبيقها في الدار؛ الحجر الاحترازي لمقيمي الدار من الأطفال والمشرفين والمربين والممرضين، حيث جرى تدريبهم على إرشادات حول طرق التعامل مع الأطفال خلال فترة الحجر الاحترازي والتعليمات الصحية والسلوكيات الوقائية السليمة خلال فترة الحجر، فيما تم تقليص كافة الموظفين الإداريين والمنسقين وترخيصهم لنظام العمل عن بعد لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق.



كما يتم التواصل بين الأخصائيين والأطفال القائمين في الدار عبر القنوات الإلكترونية المخصصة لمهمة التواصل عن بعد، وكذلك تمكين المسؤولين من الفئة الإشرافية على التواصل والإشراف «عن بعد» للاطمئنان على سير الاجراءات في الدار.



وتنفيذ نظام «التعلم عن بعد» من خلال تجهيز فصول دراسية للأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية ممن يقيمون بشكل دائم في الدار، ما أتيحت لهم فرص التعلم عن بعد مثل بقية الطلاب في الدولة وبإشراف مباشر من الأمهات المشرفات البديلات.



ويتابع الأخصائيين المعنيين بحالات الأطفال المحتضنين لدى أسر بديلة، من خلال التواصل المستمر مع الأسر المحتضنة عبر الهاتف أو الواتساب، للإطمئنان على حالة الأطفال، وتقديم الإرشادات الاجتماعية والنفسية عن بعد بالإضافة إلى تقديم التوصيات والتعليمات التوعوية الموجهة من جهات الاختصاص المعنية بحماية الأطفال.



وقالت مدير دار الرعاية الاجتماعية للأطفال؛ فاطمة المرزوقي، إن هذه الخطوات التي تم تطبيقها ضمن الإجراءات الاستباقية التي نفذتها دائرة الخدمات الاجتماعية، على مستوى دورها الاجتماعية ومرافقها العامة وفقاً لأعلى معايير الوقاية الاحترازية للحد من التقاط أو نشر عدوى فيروس كورنا المستجد؛ لتعزيز جهود الدولة للحد من انتشار الفيروس.