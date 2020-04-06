مدارس خاصة في الشارقة تبدأ إعادة رسوم المواصلات لذوي الطلبة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

بعثت مدارس خاصة في الشارقة رسائل نصية إلى ذوي طلبتها، أخبرتهم فيها بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بإعادة رسوم المواصلات والمقاصف للفصل الدراسي الثالث، فور انتهاء الفترة الحالية والأزمة التي تمرّ بها الدولة وبقية دول العالم.

وطالبت المدارس ذوي الطلبة بعدم التوجه إلى مبانيها لاسترجاع الرسوم، لأنها ستودع المبالغ في حساباتهم البنكية مباشرة، التزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في الدولة، للحد من خطر انتشار فيروس «كورونا».

ويأتي الإجراء استجابة لقرار هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أخيراً، في ما يتعلق بضرورة إعادة رسوم المواصلات والتغذية ورسوم الأنشطة، وغيرها من رسوم الفصل الدراسي الثالث، التي لن يستفيد منها الطلاب حتى نهاية العام الدراسي الجاري.

وقال مدير الهيئة، علي الحوسني، إن القرار لا يشمل الرسوم الدراسية، وأكد أهمية استفادة الطلاب والطالبات من الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس عن بعد، والالتزام بمواعيد الحصص والدروس لتحقيق الفائدة المرجوة منها.

ووجّه المدارس بتقديم برامج ميسرة في عملية التعلم عن بعد، وعدم تكليف الآباء بالواجبات، ومتابعة المقررات الدراسية، وأن تستخدم برامج البث الحي في شرح المقررات الدراسية، وتقلل الواجبات، وتقدم المحتوى بشكل سهل وسلس.

وبيّن الحوسني أن الهيئة تبحث حالياً آلية جديدة لتقييم الطلاب، سيتم إقرارها لاحقاً.

«الهيئة» طالبت المدارس بتقديم برامج ميسّرة، خلال «التعلّم عن بُعد».