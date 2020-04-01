المدارس الخاصة في دبي ترد رسوم الحافلات لذوي الطلبة

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن ذوي طلبة المدارس الخاصة في الإمارة غير مطالبين بتسديد رسوم الحافلات المدرسية للفصل الدراسي الثالث، في ظل قرار وزارة التربية والتعليم باستمرار تطبيق نظام «التعلم عن بعد» حتى نهاية العام الدراسي الجاري، لطلبة المراحل التعليمية المختلفة في كل مدارس الدولة.

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»: «إذا دفع ذوو الطالب رسوم الحافلة المدرسية للفصل الدراسي الثالث، فعليهم التواصل مع مزود الخدمة للاتفاق في ما بينهما على آلية استرداد هذه الرسوم»، مؤكدة أن ذوي الطالب والمدرسة ومزود الخدمة يمكنهم التوصل إلى صيغة مشتركة لرد رسوم الحافلات المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث، مراعاة لظروف كل الأطراف.

وفي ردها على سؤال لذوي الطلبة على موقعها الإلكتروني، حول تسديد رسوم الفصل الدراسي الثالث، أوضحت الهيئة أنه «ينبغي على ذوي الطلبة الاستمرار في تسديد الرسوم المدرسية خلال فترة التعلم عن بُعد، وفي حال كانوا يمرّون بظروف مالية صعبة، يتعذر عليهم معها سداد الرسوم الدراسية المستحقة، فإننا ندعو المدارس وذوي الطلبة إلى العمل معاً للوصول إلى تسوية مقبولة لكلا الطرفين، وكلنا ثقة بتعاون الجميع ووقوفنا صفاً واحداً في مواجهة التحديات الراهنة».

من جهة أخرى، تلقى ذوو طلبة في مدارس خاصة بدبي رسائل من إداراتها، تدعوهم إلى زيارتها لاستعادة رسوم الحافلات المدرسية المدفوعة للفصل الدراسي الثالث.

وقالوا إنهم تلقوا رسائل من مدارس أبنائهم تدعوهم فيها لمراجعة الحسابات لاسترداد جزء من رسوم الحافلات الخاصة بالفصل الدراسي الثالث.