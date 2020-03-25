إلغاء اختبارات «IGCSE» للمنهاج البريطاني.. و3 خيارات أمام الطلبة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت هيئة كامبردج للمؤهلات الدولية، إلغاء كل الاختبارات الدولية المقرر إجراؤها في شهري مايو ويونيو المقبلين، (AS وA level وIGCSE)، مشيرة إلى أنه مع تفشي فيروس كورونا المستجد بات الوضع في تغير سريع، وشهدت الأيام الأخيرة، قيام العديد من دول العالم بتمديد إغلاق المدارس حتى مايو ويونيو المقبلين، ما يجعل من المستحيل على العديد من المدارس إجراء الامتحانات، وهناك ثلاثة خيارات لترتيب التحاق الطلبة بالجامعات.

وأوضحت الهيئة أنه «تم التشاور عن كثب مع مجتمع المدارس العالمي، والتأكيد على أن حماية سلامة ورفاهية الطلاب والمعلمين أولوية، لذلك ولضمان العدالة لجميع الطلاب ودعمهم في مواصلة تعليمهم، قررنا عدم إجراء امتحاناتنا الدولية التي تقام سنوياً، في الفترة ما بين مايو ويونيو 2020، في أي بلد، وهذا يشمل امتحانات

IGCSE, Cambridge O Level, Cambridge International AS & A Level, Cambridge AICE Diploma and Cambridge Pre-U».

وأشارت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى إدراكها أن الطلاب كانوا يعملون بجد تجاه هذه الامتحانات، لافتة إلى أنها ستعمل مع المدارس لتقييم إنجازات الطلاب باستخدام أفضل الأدلة المتاحة، وسيحصل الطلبة على درجة وشهادة من «كامبردج الدولية»، بناء على المعرفة والمهارات التي اكتسبوها في برامجهم الدراسية، مؤكدة أنها تتحمل مسؤولية عدم مواجهة الطلاب لسوء الحظ نتيجة لهذه الظروف غير العادية.

وأكدت أنها ستقدم إرشادات للمدارس عن كيفية حصول الطلاب على هذه الدرجات، كما سيتم التواصل مع الجامعات في جميع أنحاء العالم، حيث تقوم بدراسة هذه الظروف غير المسبوقة في قرارات القبول، حتى يتمكن الطلاب من متابعة رحلاتهم التعليمية في أقرب وقت ممكن.

فيما قال مديرو مدارس خاصة تقدم المنهاج البريطاني في أبوظبي، لـ«الإمارات اليوم» إن النظام البريطاني به أكثر من «بورد»، منها امتحانات للطلبة البريطانيين داخل بريطانيا، وامتحانات للطلبة البريطانيين الموجودين خارج بريطانيا، بالإضافة إلى امتحانات بريطانية دولية لطلاب في كل أنحاء العالم، وتسمي «امتحانات كامبردج»، وقبل أيام عدة تم إلغاء الامتحانات الخاصة بالطلبة داخل بريطانيا.

وأوضحوا أن القرار خاص بالامتحانات البريطانية الدولية التي تطبق على الطلبة من جميع دول العالم، في دورة مايو - يونيو، وستتولى الهيئة، غداً، إرسال رسالة رسمية إلى جميع المدارس البريطانية حول العالم بخصوص هذا القرار.

وأكدوا أن صدور إلغاء من «كامبردج الدولية» نفسها ستتبعه ترتيبات مع جميع الجامعات العالمية، مشيرين إلى وجود ثلاثة اقتراحات سيتم تطبيق أحدها، تشمل أن تكون عملية التقييم محلية، بأن تقرر المؤسسات التعليمية تحديد درجات كل طالب بناء على نتائجه وأدائه التعليمي، وتعتمد نتائج المدرسة في ترفيع الطالب وتحديد مستواه، أو تأجيل الامتحانات للدورة التي تليها، والتي تنظم في شهري أكتوبر ونوفمبر، أو اعتماد التوقعات التعليمية التي يتم إرسالها من قبل المدارس إلى هيئة كامبردج للمؤهلات الدولية، وتتضمن تنبؤات كل مدرسة بمستوى كل طالب بناء على تقييمها لأداء كل طالب.