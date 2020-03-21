تعرف إلى تطبيق حصة "التعلم عن بعد" خطوةً بخطوة

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت إدارات مدرسية خطوات اليوم الدراسي للطلبة في منظومة "التعلم عن بعد" التي ستنطلق غداً، وتستمر حتى الثاني من أبريل المقبل، حسب قرار وزارة التربية والتعليم، بتعطيل دوام الطلبة، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأوضح مديرو مدارس حكومية، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، لـ"الإمارات اليوم"، أن اليوم الدراسي للطالب سيبدأ حسب الجداول التي اعتمدها الوزارة في تمام الساعة التاسعة صباحاً للحلقتين الثانية، والثالثة (التعليم الثانوي)، ويبدأ طلبة الحلقة الأولى في التوقيت ذاته ولمدة ساعتين أنشطة اختيارية، فيما يبدأ طلبة الحلقة نفسها (الأولى) حصص المواد الدراسية الساعة الرابعة مساءً.

وأضافوا أن كل طالب سوف يدخل على بوابة التعلم الذكي من خلال فتح الرابط (https//1ms.moe.gov.ae)، ومن ثم يقوم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به، ثم يضغط الطالب على أيقونة "حصصي الدراسية" لتظهر له جميع المقررات، ويختار الطالب المقرر الخاص به، وبعد ذلك يدخل إلى أيقونة "الخطة" ويختار الدرس الذي أنشأه المعلمن وسوف يشرحه، ويضغط الطالب على أيقونة "حضور البث المباشر الآن" ليتابع الدرس مع المعلم.

ولفتوا إلى كل معلم يستهل الحصة الدراسية عن بعد بتنبيه الطلبة المشاركين معه في الحصة إلى أمور عدة، هي أن حضور الحصة ضروري ويحتسب ضمن تقييم الطالب، كما يحتسب تفاعله أثناء الحصة، وعند انصراف الطالب إلى دورة المياه أو أمر ضروري لابد أن يستأذن من المعلم، إضافة إلى ضرورة الامتناع عن تناول الطعام أو الشراب أثناء الحصة الدراسية، والالتزام بالزي الرسمي، وألا يتحدث جميع الطلبة المشاركين مع المعلم في الوقت نفسه، ولكن يكون هناك ترتيب في التحدث والتفاعل مع المعلم حتى يستفيد الجميع، مع ضرورة إحضار الكتاب المدرسي ودفتر وقلم لكتابة بعض النقاط والملاحظات.

وأشاروا إلى ان المعلم يشرح ويشارك الطلبة كافة الموجودين معه "أونلاين"، ويقيم تفاعلهم بالدرجات، إضافة إلى أن المعلم يجري حصراً للطلبة المتغيبين عن المشاركة في دفتر لديه، ثم يزود بأسمائهم النظام التعليمي "السيستم"، لافتين إلى دور ولي أمر الطالب في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطالب في البيت، ويتابع ابنه أثناء الحصة من دون التدخل في الشرح أو الرد على الأسئلة حتى لا يشوش ذلك على الطالب أثناء الحصة الدراسية، ويقوم ولي أمر الطالب بتحديد مكان آمن في البيت حتى يوضع فيه الحاسوب الآلي، بحيث لا ينتهك خصوصية البيت.