هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعلن جاهزيتها للتدريس عن بعد

المصدر: الامارات اليوم _ الشارقة

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص في الشارقة جاهزيتها التامة للبدء بالتدريس "عن بعد "وهو الإجراء الذي يأتي في اطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، مبينة أنها سعت الى توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات لضمان استمرارية العملية التعليمية بكل انسيابية, وأطلقت برنامجا تدريبيا مهنيا يستمر حتى غدا الخميس للقيادات المدرسية ومنسقي المواد والمعلمين في مدارس الشارقة الخاصة، حملت شعار "مدارس الشارقة تستعد".

وأوضحت الهيئة أنها وجهت تعميما للمدارس الخاصة المنضوية تحت مظلتها يوم أمس تطالبهم من خلاله بدخول رابط صادر عنها بهدف جمع البيانات عن الطلبة في كافة المدارس الخاصة بالشارقة "لأغراض إحصائية" بغية حصر أعداد الطلبة الذين لا تتوفر لديهم خدمة الانترنت أو يواجهون صعوبات في الولوج الى التطبيقات التعليمية ، معتبرة ما أثير عن تزويد الهيئة للمدارس برابط غير موثوق ليس صحيحا ، مطالبة بتحري الدقة وأخذ المعلومات عن مصادرها الرسمية .

وقالت الهيئة أن تركيزها ينصب في الوقت الراهن على توفير البيئة التعليمية المناسبة لبدء الفصل الدراسي الثالث بشكل سلس ودون أي معوقات ، مشيرة الى أن أسبوع التنمية المهنية وفر ورش تفاعلية هامة بالتعاون مع عدة جهات تعليمية رائدة في الدولة وخارجها تحضيرا للمرحلة الجديدة وحرصا على مواكبة أفضل الممارسات التعليمية عن بعد عالميا .

يذكر أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص وفرت للمدارس مصادر رقيمة تحتوي على روابط مباشرة ونظرة عامة موجزة على قرابة 60منصة وتطبيق ومواقع تعليمية تم جمعها ببساطة لدعم المدارس للانتقال الى نظام التعليم عن بعد .