«المعرفة»: إجراءات احترازية لوقاية الطلبة من «كورونا» أثناء الاختبارات

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إجراءات احترازية عدة، لوقاية الطلبة من الإصابة بعدوى فيروس «كورونا» خلال فترة الاختبارات، سواء خلال الفصل الدراسي الثالث أو نهاية العام الدراسي الجاري.

وأفادت الهيئة في ردها على سؤال لأولياء أمور طلبة، بأن حكومة دولة الإمارات أصدرت تعليمات واضحة للمدارس بهدف توفير بيئة نظيفة تضمن سلامة الطلبة خلال فترة الاختبارات، وهي تنظيف قاعات الامتحانات وتعقيمها قبل حضور الطلبة وبعد انصرافهم، وتنظيم الطلبة داخل لجان الامتحانات ضمن مجموعات صغيرة منفصلة ومتباعدة، بما لا يزيد على 15 طالباً في اللجنة الواحدة، ومنع أي احتكاك مباشر بين الطلبة.

كما تضم الإجراءات صرف الطلبة من المدرسة فور انتهاء الامتحان، وتعليق خدمة المواصلات المدرسية طيلة فترة الامتحانات، مع التزام أولياء الأمور بإحضار أبنائهم إلى المدرسة صباحاً واصطحابهم منها فور انتهاء الامتحان، وتوفير طاقم طبي دائم (طبيب وممرضة) طيلة فترة الامتحانات، يتولى المرور على اللجان ومتابعة الحالة الصحية للطلبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم شددت على ضرورة التزام جميع المدارس في الدولة بعدم وجود أي طالب أو طالبة في مبنى المدرسة لمدة أربعة أسابيع، بداية من الثامن من مارس الجاري، وحتى الرابع من أبريل المقبل، على أن يستأنف الطلبة دوامهم للفصل الدراسي الثالث بالمدارس في الخامس من الشهر نفسه.

وحددت الوزارة ضوابط عدة للتقويم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي، تشمل إجازة الطلبة والهيئة الإدارية والتعليمية، حيث تم تقديم موعد إجازة الربيع لجميع الطلبة، على أن تبدأ في الثامن من مارس الجاري وحتى 19 من الشهر نفسه (لمدة أسبوعين)، وتكون إجازة الهيئة الإدارية والتعليمية من يوم الأحد الموافق الثامن من مارس الجاري وحتى الخميس الموافق 12 من الشهر نفسه (لمدة أسبوع).

وتنفذ الوزارة تدريباً تخصصياً للهيئة الإدارية والتعليمية، بدءاً من 15 من الشهر الجاري حتى 19 من الشهر نفسه، وتتابع إدارات المدارس حضور الهيئة الإدارية والتعليمية للتدريب المباشر بشكل يومي، كما يتابع مديرو النطاق التدريب المباشر في المدارس التابعة له، وتقديم الدعم اللازم، وتطبق الوزارة مبادرة التعليم عن بعد للطلبة، إذ يبدأ العمل بالمبادرة لجميع الطلبة، بدءاً من 22 من مارس الجاري حتى الثاني من أبريل المقبل (لمدة أسبوعين).

ودعت الوزارة الجميع، من إدارات مدرسية ومعلمين وطلبة وأسر، إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بما يخص ضرورة تجنب السفر، نظراً إلى الوضع الحالي لفيروس «كورونا» المستجد وتفشيه في دول عدة، وفي حال السفر سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة، وفق تقدير السلطات المختصة، متمثلة في الفحوص الطبية في المطار، ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر. وفي حالة التأكد من الإصابة بالفيروس فسيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية، وذلك ضماناً لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين.

• «التربية» دعت الإدارات المدرسية والمعلمين والطلبة والأسر إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

• 15 طالباً حداً أقصى لعدد الطلبة في لجنة الامتحان.