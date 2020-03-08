"المعرفة" تقرر إنهاء العام الدراسي في مدارس المنهاج الباكستاني

المصدر: أمين الجمال - دبي

قررت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إنهاء العام الدراسي في المدارس التي تطبق المنهاج الباكستاني، اعتبارا من اليوم، لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة والمجتمع التعليمي بدبي.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم إنهاء العام الدراسي للطلبة في الصفوف من الروضة وحتى الثامن اعتباراً من التاريخ المحدد أعلاه، مع احتساب معدل درجات الطالب خلال العام الأكاديمي 2019/2020 في المواد التي لم يمتحن فيها الطالب، أما بالنسبة للطلبة في الصفين العاشر والثاني عشر الذين يخضعون لاختبارات البورد (CBSE, Kerala, ICSE)، فلن يطرأ أي تغيير على مواعيد اختباراتهم، إلا أنه سيتم تطبيق بعض التغييرات المتعلقة بكيفية إجراء هذه الاختبارات بما يضمن سلامتهم.