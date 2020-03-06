جامعة أم القيوين تفعّل «التعليم عن بُعد» لطلابها

المصدر: مصباح أمين ■أم القيوين

قال مدير جامعة أم القيوين، الدكتور جلال حاتم، إن الجامعة جاهزة لتفعيل نظام «التعليم عن بعد» لكلياتها المختلفة، ابتداءً من الأحد المقبل، ولمدة أربعة أسابيع.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن الجامعة شكلت فرقاً فنية وكوادر للدعم التقني ستكون على أهبة الاستعداد لدعم ونجاح التجربة، لافتاً إلى امتلاك الجامعة منصة للتعليم عن بعد جاهزة للانطلاق الفعلي.

كما أكد تنظيم ورش عمل ومحاضرات تنشيطية للأساتذة والطلبة، وتوفير مستلزمات «التعلم عن بعد» كافة.

وقال إن مجلس الجامعة اطمأن إلى استعدادات الطلاب، واتخذ في اجتماعه الأخير تدابير فنية وتقنية كافية لتطبيق «التعليم عن بعد».

وتابع أن المحاضرات ستكون حسب الجداول السابقة، وسيكون الأساتذة موجودين في قاعة المحاضرات المحددة مسبقاً لشرح المحاضرات للطلاب عن بعد.