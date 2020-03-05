"التعليم والمعرفة" تُلغي الاختبارات الداخلية في مدارس خاصة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، إلغاء الاختبارات الداخلية في المدارس الخاصة الآسيوية العاملة بالإمارة، مشيرة إلى أنه لن يتمّ إجراء هذه الاختبارات كما كان مقرّر مسبقًا، وينبغي أن تعتبر المدارس يوم الخميس الموافق لتاريخ 5 مارس 2020 هو آخر يوم دراسيّ، ويتوجّب احتساب درجات الطلبة وفقًا لذلك، فيما أكدت الدائرة أنها ستعمل مع المدارس لضمان عدم تأثّر الطلبة الذين يستعدّون للامتحانات الخارجيّة خلال هذه الفترة.

وأوضحت الدائرة، أن قرار تقديم عطلة الربيع المدرسية لتبدأ من 8 إلى 19 مارس 2020، سيترتب عليه قيام المدارس خلال العطلة بوضع الخطط اللازمة لإطلاق عملية التعليم عن بعد لجميع الطلبة ابتداءً من 22 مارس 2020، ودعت ذوي الطلبة بدعم أبنائهم خلال هذه الفترة، وتشجيعهم على التواصل المستمر مع المدارس لمتابعة المسيرة التعليمية لأبنائهم.

وحول طريقة توفير المدارس للتعليم عن بعد للطلبة، أشارت الدائرة إلى وجود اختلاف بين المدارس في طريقة تقديم مناهجها التعليمية، وكل مدرسة لها خططها الخاصة لتنفيذ عملية التعليم عن بعد، لافته إلى أنها ستعمل خلال الأسبوعين المقبلين، بشكل مكثّف مع المدارس لتوفير الموارد التعليمية الإضافية للطلبة وأولياء الأمور، عند الحاجة.

وأشارت الدائرة إلى أن المواد التي يتوجب على الطلبة دراستها خلال فترة التعليم عن بعد، ستتوقف على متطلّبات المناهج الدراسيّة التي تتبناها كل مدرسة، إلا أن كافة المدارس عليها تغطية المواد الأساسية التي تتضمن اللّغة العربيّة والرياضيّات والعلوم واللّغة الإنجليزيّة.