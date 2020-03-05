جامعة أم القيوين تفعّل "التعليم عن بعد" لطلابها

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

قال مدير جامعة أم القيوين، الدكتور جلال حاتم، إن الجامعة أنهت كل الترتيبات، وأعلنت جاهزيتها لبداية تفعيل نظام "التعليم عن بعد" لجميع كليات الجامعة بتخصصاتها المختلفة ابتداءً من الأحد المقبل ولمدة أربعة أسابيع.

وأوضح، لـ"الإمارات اليوم" أن الجامعة تمتلك منصة "للتعليم عن بعد" منذ وقت مبكر، وأنها جاهزة للانطلاق الفعلي، لافتاً إلى أن الجامعة في سياق الاستعدادات شكلت فرقاً فنية وكوادر للدعم التقني ستكون على أهبة الاستعداد لدعم وإنجاح التجربة.

وأضاف أن الجامعة نظمت مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التنشيطية للأساتذة والطلبة، وقامت بتوفير كل مستلزمات "التعلم عن بعد"، وتعميم ارشادات الاستخدام والجداول الزمنية.

وأشار إلى أن مجلس الجامعة اتخذ في اجتماعه الاستثنائي الأخير التدابير الفنية والتقنية الكافية لتطبيق نظام "التعليم عن بعد"، للاطمئنان على استعدادات الطلاب وجاهزيتهم، حيث تمتلك الجامعة من قبل نظاماً للتعليم الالكتروني يسمى LMS، وتقوم في الوقت الجاري بتكثيف جرعات التدريب للأساتذة والطلبة في ما يتعلق بالتزام الطلبة بموعد المحاضرات.

وذكر أن الجامعة لديها أجهزة تعمل بنظام الصوت والصورة للأساتذة، وسيقوم الطلاب بالدخول الى النظام عبر هواتفهم الذكية، وتابع أن الجامعة لديها تخصصات في إدارة الأعمال والاتصال الجماهيري والآداب والعلوم والقانون، وستكون المحاضرات حسب الجداول السابقة وبالتوقيت نفسه، وسيكون الأساتذة موجودين في قاعة المحاضرات المحددة مسبقاً لشرح المحاضرات للطلاب عن بعد.