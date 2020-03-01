«شؤون التعليم» بـ «الوطني» تناقش «الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية»

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، في قصر الثقافة بإمارة الشارقة، الحلقة النقاشية الثالثة لها بعنوان: «الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية»، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة، لمناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن الإشراف على المدارس».

شارك في الحلقة رئيس وأعضاء اللجنة كلٌّ من: «رئيس اللجنة» عدنان حمد الحمادي، و«مقررة اللجنة» شذى سعيد علاي النقبي، وسارة محمد أمين فلكناز، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، وحضرها معلمون ومعلمات، وأولياء أمور، ومختصون تربويون، وخبراء وأكاديميون وإعلاميون.

وأوضح عدنان حمد الحمادي أن اللجنة استمعت، خلال الحلقة النقاشية الثالثة، إلى مقترحات حول تطوير المنظومة المدرسية، حيث تطرق الحضور إلى موضوع تأهيل المعلمين، ومعايير استقطاب المعلمين الأجانب، بحيث تكون مؤهلاتهم العلمية متوافقة مع ما يقومون بتدريسه من مواد علمية.

وأشارت عضو اللجنة، سارة محمد فلكناز، إلى أن اللجنة استمعت إلى كل الفئات المرتبطة بالميدان التربوي، من معلمين ومعلمات وأولياء أمور وخبراء ومختصين بالشأن التربوي، وتعرفت إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم للحلول حول القضايا المختلفة التي تتعلق بالعملية التعليمية.