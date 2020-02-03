التربية إعفاء الطالب المريض من الدوام المدرسي حتى يتعافى

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

تلقت مدارس خاصة في رأس الخيمة الأول من أمس تعميما من وزارة التربية والتعليم يتعلق بإرشادات التعامل مع الحالات المرضية المختلفة، حيث طالبت الوزارة المدارس بتنفيذ حملات التوعية والتثقيف حول الأمراض والفيروسات المنتشرة، خلال الفترة الزمنية من 2 وحتى 6 فبراير الجاري.

وأشارت إلى أنه يسمح للمدارس إعفاء الطالب من الدوام المدرسي والرجوع إلى المنزل حتى يتعافى من المرض أو الفيروس حال أوصى الممرض بذلك، إضافة إلى تخويل الممرض بالتواصل مع أولياء الأمور إن دعت الحاجة لذلك والتواصل مع مركز العمليات في الوزارة للإبلاغ عن أي حالات طارئة يتم رصدها في المدارس.

وأوضحت الوزارة أنها بصدد نشر التوعية والتثقيف حول الأمراض المختلفة والفيروسات المنتشرة بهدف إثراء المحصلة العلمية والتفافية للطلبة ورفع مستواهم الصحي حول كيفية الوقاية من الأمراض بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وطالبت الوزارة من المدارس تفريغ حصة دراسية للممرضة لتطبيق الدروس التثقيفية للطلبة والتي تتضمن إرشادات توعوية للمدارس للوقاية من الأمراض التنفسية، وإرشادات حول السلام والتحية في حال وجود أعراض تنفسية.