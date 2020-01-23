29 ألف درهم متوسط الرسوم السنوية للمدارس الخاصة في دبي

المصدر: أمين الجمال - دبي

أظهر تقرير صادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أمس، أن متوسط الرسوم الدراسية السنوية للمدارس الخاصة، يبلغ 29 ألف درهم، وتصل نسبة الطلبة الذين يدفعون رسوماً أقل من 20 ألف درهم إلى 51.1%.

وقال رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبدالله الكرم: «ينطلق قطاع التعليم الخاص بدبي في عام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة بمعدلات نمو إيجابية كأحد القطاعات الحيوية في دبي»، مضيفاً: «فخورون بما تحقق من نمو مستمر على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العقد الماضي، وما يرتبط بها من بنية تحتية متطورة، وقطاعات مستقبلية مبتكرة، ضمن مجتمعات ومناطق عمرانية متنامية، ما يحفّز الفرص المستقبلية للنمو في منظومة التعليم الخاص بدبي».

وأشار إلى أن منظومة المدارس الخاصة، وفروع الجامعات الدولية والمؤسسات التدريبية والمهنية، سجلت معدلات نمو متواصلة خلال السنوات الـ10 الماضية في أعداد الدارسين فيها، وفي نوعية الخيارات والبرامج التعليمية التي تتيح عيش تجربة التعلّم مدى الحياة، ضمن مجتمع تعليمي متنوع الثقافات، ما يعكس جاذبية قطاع التعليم الخاص بمختلف أنواعه وأشكاله ومراحله في دبي، لمزودي الخدمات التعليمية من جهة، وللعائلات والمواهب من مختلف الثقافات والجنسيات من جهة أخرى.

وأكد الكرم أن ثمة خيارات وفرصاً تعليمية متنوعة اليوم أمام أولياء الأمور في دبي، تستند إلى جودة التعليم، أكثر من أي وقت مضى، لافتاً إلى أن دبي تتقدم عاماً بعد عام بخطى ثابتة نحو تعزيز الثقة بقدرة وتنافسية منظومة التعليم الخاص إقليمياً ودولياً، وتحقيق التوازن بين الفرص التعليمية المتوافرة من جهة، ومعدلات الإقبال المتزايدة من جهة أخرى.

وتابع أن أولياء أمور الطلبة في دبي هم المستفيد الأول من تنويع الفرص ذات الجودة العالية، ما يشكل بدوره عنصراً محفزاً لبلوغ المزيد من جودة التعليم، ويعزز من جهود المؤسسات التعليمية نحو الارتقاء بجودة حياة الطلبة، وذلك في إطار من التعاون المنهجي والإيجابي بين مختلف فئات المجتمع التعليمي.

وأفاد التقرير بأن عدد الطلبة في المدارس الخاصة بالإمارة بلغ 295 ألفاً و148 طالباً وطالبةً، بنسبة نمو 2.1%، ويبلغ عدد الطلبة الإماراتيين بينهم 34 ألفاً و452 طالباً وطالبةً.

وأوضح التقرير أن عدد المدارس الخاصة في الإمارة يبلغ 208 مدارس، بينها ثلاث مدارس جديدة، بطاقة استيعابية تبلغ 363 ألفاً و643 طالباً وطالبةً، ومعدل الاستفادة من الطاقة الاستيعابية يبلغ 81.2%.

وأشار التقرير إلى أن عدد المدارس التي تعتمد المنهاج البريطاني يبلغ 85 مدرسة، بها 109 آلاف و894 طالباً وطالبة، بنسبة استيعابية تبلغ 80.6%، تليها المدارس التي تعتمد المنهاج الأميركي بعدد 38 مدرسة، ويدرس بها 49 ألفاً و251 طالباً وطالبةً، بنسبة استيعابية 79.1%، ثم المنهاج الهندي بعدد مدارس 34، ويدرس بها 79 ألفاً و151 طالباً وطالبة، بنسبة استيعاب 85.1%، ثم البكالوريا الدولية بعدد مدارس 16، ويبلغ عدد الطلبة بها 18 ألفاً و15 طالباً وطالبة، وبنسبة 65.1%، ثم 13 مدرسة تعتمد المنهاج الوزاري، يدرس فيها 14 ألفاً و358 طالباً وطالبة، بنسبة استيعاب 85.1%، ومناهج أخرى تدرس في 22 مدرسة، ويبلغ عدد الطلبة الدارسين فيها 24 ألفاً و479 طالباً وطالبة، وبنسبة استيعاب 87.9%.

وأظهر التقرير أن عدد المشاركين من طلبة المدارس الخاصة بدبي، في المسح الشامل لجودة حياة الطلبة عام 2019، يبلغ 105 آلاف و526 طالباً وطالبةً، فيما يشارك في المسح 13 ألفاً و497 من الكوادر التدريسية.

وأوضح التقرير أن 1305 طلبة من المدارس الخاصة في الإمارة شاركوا حتى العام الدراسي الجاري في «رحال»، فيما من المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 150 ألف طالب وطالبة، بحلول عام 2029.

وأفاد التقرير بأن معدل الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للمدارس، بحسب الرسوم الدراسية، هي 88% للمدارس ذات رسوم أقل من 15 ألف درهم، و80% للمدارس التي تصل رسومها إلى 25 ألف درهم، و76.3% للمدارس ذات الرسوم التي تصل إلى 40 ألفاً، و66.3% للمدارس التي تصل رسومها إلى 50 ألفاً، و83.9% للمدارس التي تصل رسومها إلى 60 ألف درهم فأكثر.

وبالنسبة للمعلمين العاملين في المدارس الخاصة في دبي، فإن عددهم بلغ حسب تقرير هيئة المعرفة والتنمية البشرية، 20 ألفاً و752 معلماً ومعلمة، بواقع 3900 معلم، و16 ألفاً و852 معلمة.

القطاع ينطلق في عام «الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة» بمعدلات نمو إيجابية.

20

ألفاً و752 معلماً ومعلمة يعملون في المدارس الخاصة بدبي.

295

ألفاً عدد الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة بإمارة دبي.