طلبة مدارس «المنهاج الوزاري» يستأنفون الدراسة غداً

المصدر: إعداد : أمين الجمال

يستأنف طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري، على مستوى الدولة، الدراسة للفصل الدراسي الثاني، غداً، ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الثاني 55 يوماً للطلبة، و60 يوماً للهيئة الأكاديمية، من دون النظر إلى الظروف الطارئة التي قد تدفع المدارس إلى منح الطلبة إجازات اضطرارية، ومنها العوامل الجوية، مثل الضباب وهطول الأمطار، فيما بدأ أعضاء الهيئة الأكاديمية من معلمين وإداريين وفنيين دوامهم يوم الأحد الماضي.

كما بدأ طلبة مدارس خاصة تعتمد المناهج الأجنبية، على مستوى الدولة، الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، يوم الأحد الماضي، بعد إجازة الفصل الدراسي الأول، التي كانت مدتها ثلاثة أسابيع، والتي تقل أسبوعاً عن إجازة مثيلتها بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري.

وذكر التقويم المعتمد من المجلس الوزاري للتنمية، لجميع مدارس الدولة بمختلف أنواعها «حكومية وخاصة»، المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، أن دوام الفصل الدراسي للهيئة الأكاديمية يوم الأحد الماضي، الموافق الخامس من يناير 2020، فيما يبدأ دوام الطلبة 12 من يناير، وتقرر أسبوعان إجازة الربيع للطلبة في الفترة من 29 مارس حتى التاسع من أبريل المقبلين، مقابل أسبوع واحد للهيئات الأكاديمية في الفترة من 29 مارس حتى الثاني من أبريل المقبلين.

ويبدأ دوام الهيئات بأنواعها، في الفصل الدراسي الثالث في الخامس من أبريل المقبل، فيما يبدأ الطلبة دوامهم للفصل ذاته يوم 12 من الشهر ذاته، وتحددت نهاية الدوام للعام الدراسي الجاري للطلبة يوم الثاني من يوليو، وللهيئات التدريسية والفنية والإدارية التاسع من الشهر ذاته، في وقت بلغ عدد أيام التمدرس لهذا العام، بما فيها أيام الامتحانات 185 يوماً.

وأفاد مدير مدرسة حكومية في دبي، فضل عدم ذكر اسمه، بأن الوزارة زودت المدارس بالكتب للفصل الدراسي الثاني، وسيبدأ توزيعها على الطلبة مع بداية اليوم الدراسي غداً.

ولفت إلى أن الوزارة زوّدت حسابات الطلبة الإلكترونية بنتائجهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومن المنتظر أن تزود إدارات المدارس بتحليل لهذه النتائج، حتى يقف كل مدير مدرسة على نتائج طلابه بشكل دقيق.

تقويم العام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2020 - 2021، إذ سيبدأ الطلبة دوامهم يوم 30 من أغسطس المقبل، للمدارس الحكومية (مدارس التعليم العام)، والخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري، والمدارس الأجنبية.

وأفاد التقويم الجديد، الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، بأن دوام الهيئة الأكاديمية في مدارس التعليم العام والمدارس المطبقة لمنهاج الوزارة، للعام الدراسي المقبل 2020-2021، يبدأ في 23 أغسطس المقبل، على أن يبدأ الدوام للطلبة في 30 من الشهر نفسه، ويشهد العام الدراسي المقبل توحيد موعد دوام المدارس الأجنبية مع مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري، سواء للهيئة الأكاديمية أو الطلبة.

وينتهي دوام الطلبة في العام الدراسي المقبل، بالنسبة لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة والمدارس الأجنبية، في الأول من يوليو 2021، وفي الثامن من الشهر نفسه بالنسبة للهيئة الأكاديمية في المدارس كافة، ليصل عدد أيام التمدرس للعام الدراسي المقبل إلى 182 يوماً مع الامتحانات.

- «التربية» حدّدت إجازة الربيع للطلبة من 29 مارس حتى 9 أبريل.

- الوزارة زوّدت المدارس بكتب الفصل الدراسي الثاني لتوزيعها على الطلبة غداً.