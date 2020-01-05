قرار من جامعة الإمارات بشأن نسب قبول الطلبة

المصدر: أشرف جمال - العين

أعلن مدير جامعة الإمارات بالإنابة، الدكتور غالب الحضرمي البريكي، أن الجامعة لن تستحدث أية تغييرات جديدة تتعلق برفع نسبة قبول الطلبة لدى الجامعة، موضحاً أن نسب القبول ستظل كما هي 80% كحد أدنى من مجموع درجات الثانوية العامة، مع معدل قبول في اللغة الإنجليزية "1250" في اختبار "إمسات" (ما يعادل 5.5 في الآيلتس).

وكشف البريكي خلال مؤتمر صحافي عقدته الجامعة صباح اليوم، عن استحداثها منهجاً استباقياً مبتكراً للتواصل مع طلبة المرحلة الثانوية بهدف زيادة جاهزيتهم للالتحاق مباشرة بالتعليم العالي دونما الحاجة إلى قضاء وقت إضافي في البرنامج التأسيسي الذي كان معمولاً به، من خلال استبدال المساقات التأسيسية التقليدية بـ"وحدات دراسية إلكترونية" ستكون في متناول أيدي الطلبة عبر المنصة الإلكترونية للجامعة أينما كانوا.

وأكد مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أن الجامعة تركز حالياً من خلال رؤيتها وخطتها الاستراتيجية، على تحسين مخرجات التعليم والعمل المستمر على مواءمتها لاحتياجات سوق العمل بمساعدة التقنيات التعليمية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعليم الالكتروني، والواقع الافتراضي، مشيراً إلى أن هذه الأهداف تتطلب إعداداً دقيقاً لطلبة المرحلة الثانوية قبل انتقالهم إلى الجامعة.