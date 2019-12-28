14 طالباً وطالبة يشاركون في معسكر البرمجة

المصدر: إعداد: أمين الجمال

تنظّم وزارة التربية والتعليم معسكر البرمجة في جامعة الشارقة، ويستمر حتى الثاني من يناير المقبل، سعياً منها إلى تطوير مهارات الطلبة في مجالات البرمجة، وإكسابهم مهارات التعامل معها، والاستفادة من ميزاتها في مختلف المجالات العلمية.

وأفادت الوزارة على «تويتر» بأن 14 طالباً وطالبة من المدرسة الإماراتية يفكون رموز لغات البرمجة خلال مشاركتهم في معسكر البرمجة، لافتةً إلى أنه تم اختيار المشاركين من أصل 300 طالب.

وأشارت الوزارة إلى أن معسكر البرمجة يهدف إلى رفع كفاءة الطلبة في مجال لغات البرمجة وتعلمها، وفقاً لأرقى المعايير العالمية، ويكتسب المعسكر أهمية مضاعفة نظراً للدور الحيوي للغات البرمجة في مجالات العلوم المستقبلية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن المعسكر يركز على تعليم المشاركين لغة البرمجة بشكل خاص على يد نخبة من المختصين والمشرفين، مؤكدةً أن الـ14 طالباً المشاركين يعدون نواة لمنتخب وطني متخصص في لغات البرمجة، والذي تعتزم الوزارة تشكيله للمشاركة في المسابقات العالمية التي تعنى بالبرمجة.

وكانت الوزارة أطلقت معسكر المناهزات في 15 من الشهر الجاري، واختتم فعالياته أمس، مؤكدة أهميته في إضافة قيمة للطلبة، إذ يتضمن المنافسة في مجالات الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء والاقتصاد، وأقيم بجامعة الإمارات في العين، بمشاركة 70 طالباً وطالبة.

وأوضحت أن المعسكر عمل على رفع المستوى العلمي والمعرفي للطلبة، وإكسابهم القدرة على الاستفادة من مختلف العلوم، وترجمتها إلى مشروعات وابتكارات تفيد المجتمع.