سعود صالح ينال لقب سفير العرب في برمنغهام

المصدر: شيماء هناوي - دبي

يحرص المواطن الشاب سعود عبدالله صالح (20 عاماً)، المبتعث إلى المملكة المتحدة للدراسة من قبل وزارة التربية والتعليم، على أن يكون خير سفير للدولة، من خلال سعيه الدؤوب لتمثيلها في مختلف النشاطات والفعاليات، الأمر الذي تمثل بوضوح منذ عامه الأول في جامعة برمنغهام حين تم اختياره عضواً في مجلس طلبة السنة التأسيسية ومُنِح لقب «سفير الجامعة العربي»، فضلاً عن أنه أسس في مدينة برمنغهام «مجتمع الإمارات» الذي يضم تحت سقفه مواطنيه من المبتعثين في المدينة.

وقال صالح الطالب في عامه الثالث، لـ«الإمارات اليوم»: إن «المسؤولية تتضاعف أمامه ومواطنيه مع مرور الوقت نظراً للثقة الكبيرة التي يضعها فيهم القادة على الدوام، كما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة انطلاق فعاليات ملتقى شباب الإمارات العالمي في لندن، أخيراً، إننا سفراء الوطن وجسور التواصل الذين ينشرون أسمى معاني المحبة والقيم الإنسانية النبيلة، التي استلهمها أبناء الإمارات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فصارت نهجاً راسخاً ونبراساً يضيء طريقهم».

ويرى أن تجربة الغربة التي اختارها لتحقيق طموحه العلمي بدراسة «الهندسة الميكانيكية»، أحدثت تغييرات كبيرة في حياته، إذ جعلته شخصاً يعي قيمة الأشياء ويدرك أهمية النعم التي يظفر بها والفرص التي يحظى بها، هذا إلى جانب الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والعمل وفق جدول زمني محدد يستثمر الوقت خير استثمار.

وقال «لعل أبرز ما علمتني الغربة هو كيفية الاندماج في مجتمع جديد مغاير عن الذي نشأت وترعرعت فيه، بثقافة وعادات متباينة عن التي ألفتها، متسلحاً بقيمة التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح عليه».

وأكد أن الإرادة القوية لعبت دوراً بارزاً في تغلبه على صعوبات الغربة وتجاوز تحدياتها وتخطي عراقيلها، الأمر الذي أدى إلى بناء شخصية ناضجة تستطيع المضي قدماً نحو تحقيق النجاحات والإنجازات.

وأضاف صالح الذي يرتقب تخرجه في عام 2021، أن عمل والده مهندساً، أسهم بشكلٍ كبير في اختياره دراسة الهندسة، متابعاً أن «والدي هو قدوتي في الحياة وداعمي، إلى جانب أفراد أسرتي التي لم تبخل في تقديم كل سبل المساندة لمساعدتي على النجاح في تجربة الغربة التي أعيشها».

وحول أوقات الفراغ في الغربة، قال إنه يستثمرها في تنمية وتطوير هويته في العزف على آلة العود، وممارسة لعبة كرة القدم والبولينغ برفقة الأصدقاء، والذهاب إلى السينما في بعض الأحيان.

تطوير المهارات

أفاد المواطن الشاب سعود عبدالله صالح، بأن التخصص الأكاديمي الذي اختاره في أولى محطاته الأكاديمية «البكالوريوس»، يُعد فرصة لتطوير مهاراته لاسيما المتعلقة بالتحليل، لافتاً إلى أنه تخصص واسع يتعلق بشتى مجالات الحياة، ويهتم بدراسة الطاقة بكل صورها وتأثيرها في الأجسام.

وأوضح أن الهندسة الميكانيكية أحد فروع الهندسة الذي يهتم بتصميم وصناعة وتركيب وتشغيل المحركات والآلات، وهو علم يهتم بصناعة أنظمة كبيرة من أجزاء صغيرة ثم عرضها في الأسواق. وتطبق هذه الهندسة تقنية حل المشكلات في صناعة الأجهزة المختلفة لتحويل الفكرة إلى شيء حقيقي ملموس.