«هادف» يرفع التوطين في «التقنية العليا» إلى 132 أكاديمياً

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أكدت كليات التقنية العليا، أن برنامج «هادف» المتخصص في التطوير المهني لأعضاء الهيئة التدريسية، نجح في تعزيز التوطين على المستوى الأكاديمي بالكليات ليصل عدد الأساتذة الإماراتيين ضمن أعضاء الهيئة التدريسية إلى 132 أكاديمياً، بما يمثل خطوة مهمة في مواجهة التحدي الخاص باستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في التدريس بمؤسسات التعليم العالي.

وأفاد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، في تصريحات صحافية، بأن الكليات بدأت تنفيذ برنامج «هادف» في العام الأكاديمي 2015/‏‏2016، لرفع نسبة التوطين في الكادر الأكاديمي، واستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف الخلفيات العلمية من حملة البكالوريوس والراغبين في العمل في قطاع التدريس الجامعي، بهدف تهيئتهم وإعدادهم للانضمام إلى الهيئة التدريسية في كليات التقنية، مشيراً إلى نجاح 47 من الملتحقين بالبرنامج في اتمام متطلبات البرنامج، ما أسهم في رفع عدد المواطنين في الكادر الأكاديمي للكليات إلى 132 أكاديمياً.

وأشار الشامسي إلى أن الكليات تسعى إلى دعم التوطين على المستويين الإداري والأكاديمي في ظل الوعي بالتحدي المتعلق باستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في التدريس بمؤسسات التعليم العالي، متابعاً أن البرنامج يتطلب من الملتحقين به تدريباً وتأهيلاً على مدى ثلاث سنوات لإتمام التدريب المهني والحصول على الماجستير، وذلك بدعم من الكليات.

ولفت إلى أن المشاركين في البرنامج يلتحقون بالعمل في الكليات بعقود ضمن برنامج «هادف» توضح متطلبات كل عام وما يجب عليهم إنجازه، ويحصلون على رواتب شهرية، ولديهم مهام تدريسية لإكسابهم الخبرة العملية في مجال التعليم الجامعية ودعم تطويرهم المهني ليتمكنوا من تلبية متطلبات البرنامج، بالإضافة إلى تحمل الكليات رسوم دراستهم الماجستير.

وتابع الشامسي أن الكليات أبرمت اتفاق تعاون مع أكاديمية التعليم العالي في المملكة المتحدة لتطوير قدرات الملتحقين بـ«هادف»، ومنحهم زمالة أكاديمية التعليم العالي البريطانية، مشيراً الى أن الالتحاق بالبرنامج مفتوح على مدار العام الأكاديمي.

شروط «هادف»

أفادت كليات التقنية العليا، بأن شروط الالتحاق ببرنامج هادف من الكوادر الإماراتية، تشمل ضرورة اتمام متطلبات البرنامج الذي يهدف الى إكسابهم المهارات والمعارف والكفاءات المطلوبة ليصبحوا ضمن الهيئة التدريسية، ويعمل البرنامج على تمكين الملتحقين به من مهارات أساسية عدة.

وتتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج ألّا يقل المعدل العام عن «3.0» لآخر مؤهل علمي يحمله المتقدم، سواء بكالوريوس أو ماجستير، بالإضافة الى خبرة عملية في مجال التخصص لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون المتقدم حاصلاً على ما لا يقل عن 6.5 درجات في الآيلس أو ما يعادلها، ويتم تصنيف المتقدمين للفئات اعتماداً على أعلى مؤهل دراسي حصلوا عليه، وعدد سنوات الخبرة العملية لتحديد المستوى الذي سيلتحقون به.