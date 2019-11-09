طالبة تبتكر جهازاً يساعد على الزراعة في الصحراء

المصدر: وجيه السباعي - دبي

ابتكرت طالبة مواطنة جهازاً يحوّل أوراق الأشجار، والنفايات الزراعية، ومتبقيات الطعام، إلى سماد عضوي يستخدم في تحويل الأراضي الصحراوية إلى تربة خصبة صالحة لمختلف أنواع الزراعات.

وأوضحت الطالبة عائشة حسن مير، التي تدرس في السنة الأخيرة بكلية العلوم - جامعة زايد، أنها قرّرت إيجاد طريقة مُثلى لاستغلال الكميات الكبيرة من أوراق الأشجار، والنفايات الزراعية المختلفة، ومتبقيات الطعام التي تذهب جميعها إلى مكب النفايات، وتحويلها إلى شيء مفيد للبيئة بدلاً من هدرها.

وقالت عائشة لـ«الإمارات اليوم»: «الجهاز قادر على إنتاج سماد عضوي خالٍ تماماً من أية مواد كيميائية تضر بالبيئة، أو تؤثر سلباً في المنتجات الزراعية التي تستفيد منه».

وتقوم فكرة المشروع على جمع أكبر قدر من أوراق الأشجار ومتبقيات الطعام لأنواع الخضراوات المختلفة، ووضعها داخل الجهاز، الذي يوفر بدوره بيئة صالحة لنشاط البكتيريا من حيث درجة الحرارة والمواد المضافة التي تساعد على عملية التحلل، بحيث تتحول هذه المواد إلى سماد عضوي خلال ثلاثة أسابيع حداً أقصى.

ولفتت إلى أن حجم الجهاز صغير، ويمكن الاستفادة منه في المنازل، لرفع درجة خصوبة تربة الحدائق المنزلية، واستخدامها في زراعة الأشجار والنباتات التي يتطلبها المنزل، في حين يمكن صناعته بحجم أكبر لإنتاج كميات كبيرة من السماد يمكن استخدامها لزراعة مساحات واسعة من الأراضي. وأشارت إلى أن الابتكار، الذي نفذته كمشروع تخرّج لها في الجامعة، فاز بالمركز الثالث في معرض «بالعلوم نفكر»، ضمن أفضل الابتكارات العلمية للطلبة، مؤكدة أن تخصصها في دراسة العلوم البيئية ساعدها على ابتكار الجهاز، وتمنت أن يتم إنتاجه على نطاق أوسع لزراعة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي.