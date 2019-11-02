4 طلاب مواطنين يشاركون في «روبوكاب» بروسيا

المصدر: إعداد: أمين الجمال

يشارك فريق من أربعة طلاب مواطنين في مدرسة الراشدية للتعليم الثانوي، غداً، في مسابقة «روبوكاب» للروبوتات المستخدمة في لعبة كرة القدم، التي تقام في روسيا.

وقال الطالب عبدالله جاسم البلوشي: «أشارك مع فريقي المكون من أحمد المنصوري، وسعود عبدالعزيز، وقاسم محمد، في ابتكار روبوت يستخدمه الفريق للعب كرة القدم، لمنافسة فرق أخرى، سواء محلياً أو عالمياً»، مضيفاً أن المسابقة هي إعداد لتجهيز منتخب من الروبوتات لمنافسة البشر في لعبة كرة القدم، حتى عام 2050.

وأوضح أن الروبوت يتكون من حساسات عدة ومولدات للطاقة، وأذرع لحمل الكرة، ويمكن توجيهه عن بُعد، عن طريق الحاسوب المحمول، كما يتضمن الروبوت كاميرا لتحديد الكرة المستهدفة.

وأشار البلوشي إلى أن فريقه فاز بالمركز الأول في مسابقة «روبوكاب»، التي نُظمت في الإمارات خلال يناير الماضي، وتأهل إلى المسابقة نفسها في أستراليا، وفاز الفريق بالمركز الرابع بعد منافسة قوية مع الفرق المشاركة، وكندا، لكنه لم يحقق الفوز في هذه المسابقة.

وذكر البلوشي أنهم يتلقون الدعم من إدارة المدرسة بشكل كبير، إذ إنها قدمت لهم كل الإمكانات اللازمة لبناء الروبوت والتدريب عليه، حتى يتمكنوا من تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات التي يشاركون فيها، لافتاً إلى أنهم حريصون على الفوز في مسابقة روسيا، لرفع اسم دولة الإمارات في المسابقات العالمية.

فريق الطلبة فاز بالمركز

الأول في «روبوكاب»

بالإمارات يناير الماضي.