منح دراسية في الطب والهندسة للطلبة المواطنين والمقيمين

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت جامعات محلية عن مشاركتها في الدورة الـ13 من معرض نجاح 2019، التي تنطلق غداً، 30 أكتوبر، وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الأكاديمية، وذلك للتعريف ببرامجها الأكاديمية والمنح والمساعدات المالية التي توفرها للطلبة، وإتاحة المجال أمام الطلبة للتسجيل بالجامعات.

وتفصيلاً، كشفت جامعة خليفة عن مشاركتها في معرض نجاح 2019، وتوفيرها، إلى جانب شركائها الاستراتيجيين، عدداً من المنح لطلبة البكالوريوس سواء لمواطني الدولة أو للطلبة من كل أنحاء العالم، إذ تقدم الجامعة منحاً كاملة تغطي جميع الرسوم الدراسية للطلبة الإمارتيين، إضافة إلى راتب شهري يمنح للطلبة المؤهلين وفقاً للمعدل التراكمي، فيما تقدم لطلبة الماجستير منحاً شاملة تغطي جميع التكاليف التعليمية، مع إمكانية الحصول على راتب شهري.

وأوضحت الجامعة أن المنح الدراسية المخصصة لطلبة الماجستير في جامعة خليفة تشمل منحة "بحوث"، ومنحة "جامعة خليفة في الطب"، ومنحاً متعلقة ببحوث الماجستير والمساعدين في البحوث، ومنحة الإعفاء من الرسوم التي تتيح للطلبة الإماراتيين العاملين فرصة الالتحاق ببرنامج الماجستير بدوام جزئي، مع منحة كاملة تغطي جميع رسوم التعليم. وهناك منح مقدمة من مراكز البحوث في جامعة خليفة، وبرنامج منحة الدكتوراه المشترك بين جامعة خليفة والمجلس الصيني للمنح.

وأشارت الجامعة إلى تقديمها منحة "معلمي المستقبل" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تشمل بكالوريوس علوم الرياضيات التطبيقية والإحصاء وبرامج الكيمياء، حيث تتاح هذه المنحة لجميع الطلبة الإماراتيين والعرب المقيمين في دولة الإمارات، فيما تشمل منح البكالوريوس للطلبة الإماراتيين برنامج منحة شركة "أدنوك"، ومنحة "بعثة" المقدمة من هيئة تنظيم الاتصالات، ومنحة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبرنامج المنح "تميز" التابع للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في دولة الإمارات.

وأعلنت جامعة أبوظبي عن عزمها، خلال معرض نجاح 2019، تعريف الطلبة وذويهم بمختلف برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى المنح الدراسية والمساعدات المالية التي تقدمها الجامعة، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات المالية السخية "سنابل – قطوف" يهدف إلى دعم الطلبة لتمويل دراستهم، ويتم تحديد مستوى المعونة المالية بعد إجراء تقييم شامل لاستحقاق المرشح بناءً على الحاجة. حيث يراوح الدعم المالي بين 10% و30% خصم من الرسوم الدراسية.

وأشارت الجامعة إلى تقديمها عدداً من برامج المنح الدراسية، تشمل منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وتوفر خصماً بقيمة 100% على الرسوم الدراسية، ورسوم تقديم الطلبات، ورسوم التسجيل، ورسوم الخدمات الطلابية، ورسوم الخدمات الصحية، ومنحة رئيس الجامعة وتوفر خصماً بقيمة 100% على الرسوم الدراسية كافة، ومنحة الجامعة وتوفر خصماً من 10% إلى 50% من الرسوم الدراسية للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتقدمين في دول مجلس التعاون الخليجي (يتعين على المتقدمين من دول مجلس التعاون الخليجي تقديم وثائق مصدقة رسمياً).

وتتضمن بقية برامج المنح التي توفرها الجامعة المنحة الأكاديمية، وتمنح الحاصلين عليها خصماً بمقدار 20% من الرسوم الدراسية لطلاب جامعة أبوظبي المنتظمين، والمنحة الرياضية التي تمنح خصماً بمقدار 25% من الرسوم الدراسية لطلاب جامعة أبوظبي المنتظمين لكل عام دراسي، ومنحة الخريجين التي تتيح لخريجي جامعة أبوظبي الراغبين في مواصلة دراساتهم الجامعية بأحد فروع الجامعة على مستوى الدراسات العليا الحصول على خصم بقيمة 20% من الرسوم الدراسية، ومنحة الدراسات العليا للمتفوقين وتتيح للمتقدمين الحاصلين على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 (أو ما يعادله) في درجة البكالوريوس، الذين يتابعون دراساتهم العليا في جامعة أبوظبي، الحصول على خصم بمقدار25% من الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى الإعفاء الجزئي لأفراد الأسرة، ويطبق الإعفاء الجزئي لأفراد الأسرة على الطلاب المسجلين للدراسة من الأسرة الواحدة، وتكون بقيمة 15% أو 20%، أو 25% من قيمة الرسوم الدراسية، وفقاً لعدد أفراد الأسرة المسجلين للدراسة.

وتقدم جامعة العين منحاً دراسية تشمل خصم 30% من رسوم الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الأول من الالتحاق بالجامعة، للطلبة الحاصلين على معدل 95% فما فوق في الثانوية، وخصم 25% للطلبة الحاصلين على معدل بين 90 و94.9%، بالإضافة إلى منح التفوق الأكاديمي والأخوة والأقارب، وفاقدي المعيل.